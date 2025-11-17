Judicializados dos presuntos responsables de ocultar cocaína en contenedores que salían del puerto

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Rafael José De La Cruz Álvarez, alias Luxury, y a Jaime Llerena Gutiérrez, alias El Gordo, señalados de pertenecer a una organización que alteraba contenedores refrigerados para ocultar cargamentos de clorhidrato de cocaína. Estos dispositivos eran enviados desde el puerto de Barranquilla hacia España y los Países Bajos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Ambos fueron imputados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario. Ninguno aceptó los cargos.

Así operaba la estructura criminal

Según la investigación, los contenedores eran retirados de la terminal marítima y trasladados a bodegas ubicadas por fuera del perímetro portuario. Allí, presuntamente, eran modificados para instalar caletas en las que se ocultaban cantidades variables de cocaína. Luego, eran regresados al puerto para coordinar su embarque hacia Europa.

Alias Luxury sería el encargado de la logística y la administración de la bodega utilizada para contaminar los contenedores. Registros de cámaras de seguridad lo ubican de manera constante en ese lugar. Por su parte, alias El Gordo habría participado en el transporte de los equipos hacia y desde los inmuebles.

LEA TAMBIÉN: Clínicas en el Cesar vuelven a suspender servicios por deudas de la Nueva EPS

Incautaciones en Europa fortalecen el caso

Durante la investigación, las autoridades lograron la incautación de 365 kilogramos de clorhidrato de cocaína en dos operativos realizados en Málaga (España) y Róterdam (Países Bajos). Estos hallazgos fueron clave para reforzar las imputaciones contra la red que habría convertido a Barranquilla en un punto estratégico para el envío de droga.