Exministro Amylkar Acosta advierte que partir de diciembre, sube tarifa gas en la región Caribe

La tarifa del servicio de gas en la región Caribe comenzará a aumentar desde diciembre, luego de que finalizara el contrato que mantenía el costo estable para los usuarios. El exministro de Minas y Energía y analista político, Amylkar Acosta, explicó que desde el 30 de noviembre las empresas deberán adquirir parte del gas a precios internacionales debido al incremento de las importaciones.

“Desde diciembre del año pasado, Colombia ha estado importando gas natural para satisfacer la demanda esencial: hogares, gas vehicular, industria y comercio. Este gas importado es mucho más costoso que el producido en el país. Por ejemplo, las primeras importaciones del año pasado costaron 18 dólares por millón de BTU, mientras que el gas nacional se ubicaba alrededor de 7 u 8 dólares. Esto impactó a los usuarios del interior del país entre un 20 y 36 %, pero no afectó a la región Caribe, ya que las empresas de la zona tenían contratos que les permitieron no importar. Sin embargo, esos contratos terminan el 30 de noviembre, y los nuevos contratos incluirán gas importado a precio internacional, lo que se trasladará directamente a los usuarios de la región Caribe”, explicó Acosta.

Importaciones más costosas

Acosta indicó que Colombia ha estado importando gas desde diciembre del año pasado para cubrir la demanda esencial, recordando que el gas importado es considerablemente más caro que el producido en el país. Además, criticó el “negacionismo” del anterior Ministerio de Minas frente a esta situación, que según él, retrasó la toma de decisiones estratégicas.

“Hubo una actitud, especialmente por parte del anterior ministro de Minas y Energía, José Manuel Camacho, de negar que el país enfrentara una escasez de gas. Él sostenía que se trataba de un acaparamiento, pero no de una verdadera falta de suministro. Por eso, no se consideró necesaria la importación y se perdió un tiempo precioso en materia regulatoria. Al no prever el impacto de estas importaciones, no se reglamentó la indexación de precios para alinearlos con los mercados internacionales, lo que impidió firmar contratos de largo plazo con precios más estables. En cambio, los comercializadores han tenido que suscribir contratos a corto plazo, mes a mes, tal como ocurre actualmente”, dijo.

Escasez y presión sobre las tarifas

El exministro confirmó que existe escasez de gas debido a la caída de reservas y producción, mientras la demanda sigue en aumento. Este desbalance, señaló Acosta, presiona las tarifas y será más evidente en la región Caribe a partir de diciembre, afectando directamente a los hogares y empresas que dependen del gas para sus actividades diarias.