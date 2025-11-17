Fundación San José advierte ser víctima de presunta entrega de títulos irregulares que se investigan

Con la reciente decisión del ministerio de educación de abrir una investigación en contra de la Fundación San José, luego de hallar presuntas irregularidades en la entrega de títulos universitarios, como lo fue el de Juliana Guerrero y de Laura Martínez Morales, la institución asegura que es víctima de estos supuestos hechos.

Por el contrario, señalan que han venido trabajando de manera articulada con el ministerio, suministrando toda la información requerida y adoptando las medidas de verificación necesarias.

“La Fundación rechaza de manera enfática que la situación esté siendo utilizada con fines políticos o electorales para afectar la imagen de la Institución y, con ello, a miles de estudiantes y sus familias. Asimismo, rechaza cualquier intento de atribuirle actos de corrupción, pues tales señalamientos carecen de fundamento y no cuentan con bases serias que permitan comprometer a una institución de educación superior”, indica a través de un comunicado.

Envían un mensaje a la comunidad universitaria, informando que la institución continúa operando con total normalidad, y que ningún estudiante, ni egresado, perderá sus derechos educativos.