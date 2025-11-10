MinEducación abre investigación contra Fundación San José por caso de Juliana Guerrero

Luego de las visitas de inspección que inició el Ministerio de Educación el pasado mes de marzo en la Fundación Universitaria San José, y tras las pruebas que halló, relacionadas con la entrega de títulos universitarios sin cumplir con los requisitos para ello, abrió una investigación formal contra esta institución.

El ministerio expidió la resolución con la que abre esta investigación contra sus directivos y representantes legales por el presunto incumplimiento de las disposiciones constitucionales, que regula la prestación del servicio de educación superior.

En medio de esta inspección, el Grupo de Medidas Preventivas a las instituciones de educación superior del ministerio, identificó que la Fundación entregó tres títulos universitarios, sin que las personas a quienes se les otorgó el diploma, presentaran las pruebas de estado para poder graduarse, entre ellas, a Juliana guerrero.

En este caso, también se encuentra la entrega del diploma a Laura Julieth Martínez Morales, contratista de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien obtuvo el titulo de Ingeniera Industrial de la señalada institución educativa, sin antes presentar las pruebas Saber Pro y TyT.

“Que lo antes expuesto, da cuenta preliminarmente de la expedición de los títulos a los señores Laura Julieth Martínez Morales, Juliana Andrea Guerreo y Carlos Alberto Mendoza Siachoque, por parte de la Fundación de Educación Superior San José, presuntamente sin cumplir los requisitos para ello, vulnerando disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior”, dice la resolución.

En ese sentido, se designó un funcionario investigador para que adelante el proceso administrativo sancionatorio, y será el doctor Emilio Esneider Forero Beleno, profesional especializado de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, quien realice esta investigación.