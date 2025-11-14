Este fin de semana se realizará el V Festival de la Música Colombiana en Supía, Caldas

Manizales

De Ipiales, Dosquebradas, Pereira, Manizales, Bogotá, Medellín, entre otros municipios y ciudades, arribarán a Supía (Caldas) a participar del V Festival de la Música Colombiana que busca enaltecer la cultura nacional. Dentro de la programación, la banda sinfónica de la vereda El Guamal tocará algunas piezas, con las cuales ha sido reconocida en varias presentaciones en el territorio nacional.

Le puede interesar: Las lecciones que dejó la erupción del Volcán para la gestión del riesgo y la geología en el país

“Este festival institucionalizado se realiza cada segundo puente de noviembre, donde esperamos tener a todos los oyentes de Caracol Radio. Seleccionamos algunas representaciones que vienen también de La Guajira y Nariño por ejemplo, por eso queremos compartir con todos este bonito evento”, manifiesta Héctor Mauricio Torres Álvarez, alcalde de Supía.

Le puede interesar: Personería de Manizales se unió a una tutela para exigir el pago de las EPS a clínicas y hospitales

El mandatario municipal complementa diciendo que además habrá una verbena popular el sábado 16 de noviembre con ‘El chico Jaramillo’, la banda Desmadre, Osmar Pérez y Los de Yolombó y, al finalizar la jornada, se presentará Herencia de Timbiquí.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

Esta festividad se hace gracias a la sanción del concejo que dictó que cada segundo puente de noviembre se debe realizar.