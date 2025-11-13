Aerocafé recibió una sola propuesta para la construcción de sus obras

Manizales

El Patrimonio Autónomo Aerocafé, informó que al cierre de la convocatoria pública que se abrió en el mes de agosto con la presencia del Presidente Gustavo Petro, cuyo objeto es la construcción de las obras Lado Aire de la Etapa I del Aeropuerto del Café, se recibió solo una oferta, la del Consorcio Aeropuerto del Café SK, de carácter nacional.

Según el comunicado oficial enviado por el gerente del Patrimonio Autónomo, Fernando Merchán, tras el vencimiento del plazo para la presentación de propuestas, se iniciará de inmediato el proceso de evaluación técnica, jurídica y financiera de la oferta recibida.

El informe preliminar de evaluación será publicado el próximo 21 de noviembre de 2025, según confirmó Fernando Merchán Ramos, gerente del Patrimonio Autónomo Aerocafé.

Los gremios han pedido transparencia en el proceso

El Comité Intergremial de Caldas manifestó su respaldo al proyecto Aeropuerto del Café y reiteró la importancia de garantizar la transparencia, claridad y pluralidad en el proceso licitatorio que actualmente se adelanta para la ejecución de la obra, es de destacar que de acuerdo con la Unidad Técnica de Aerocafé, la licitación estará activa hasta el 13 de noviembre,momento en el que se analizarán los oferentes para la posterior adjudicación que se espera se de en el mes de diciembre.