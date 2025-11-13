“Desde ese día celebró mi cumpleaños el 13 de noviembre”: manizaleño sobreviviente de Armero

Manizales

Para muchas personas el destino o un milagro permitió que salvaran sus vidas el 13 de noviembre de 1985. Es el caso de Víctor Iván Cubillos Quinteros quien en la época era estudiante cuarto semestre de geología de la Universidad de Caldas y quien con 31 de sus compañeros se dirigían a Payandé Piedras a buscar fósiles pero que terminaron pernoctando en Armero, debido a un fuerte aguacero, entre otras razones.

Las residencias La Popular, fue el lugar escogido para la estadía de los estudiantes quienes después de las 10 de la noche y de realizar un recorrido por la población ingresaron a sus habitaciones cuando pocas horas después todo quedó en silencio y la energía falló.

El relato de Cubillos Quintero indica que minutos después comenzó a escucharse una algarabía debido al anuncio de varias personas que indicaban que el río se había crecido, pero realmente para ese momento el lodo estaba ingresando al casco urbano de la población.

“Yo me encontraba en las escalas que daban acceso a la terraza a la que no pudimos llegar porque la puerta tenía un candado entonces nos aglutinamos varias personas allí esperando el desenlace de los hechos. La pared del frente del hotel explotó en mil pedazos, entró una ola de pantano con piedras, toda la construcción fue derribada con nosotros dentro y yo me logré encaramar prendiéndome de un tubo de agua reventado a un fragmento de la terraza que me sirvió de balsa y ahí escapamos cinco estudiantes y un señor que estaba alojado en el hotel” narra Víctor Hernán.

Afirma que después todo fue caos. “Avanzamos en medio del pantano y viendo la destrucción de las casas, carros incendiados, árboles, toda clase de objetos alrededor flotando y los gritos de las víctimas pidiendo ayuda e incluso los lamentos de los animales que estaban atrapados.”, dijo el Sobreviviente

Explica que llegó hasta el cementerio, muy cerca donde ocurrió el drama de Omaira. Ahí pasé dos noches y al viernes hacia el medio día me evacuaron en helicóptero hacia Lérida.

Víctor asegura que desde ese momento su familia decidió seguir celebrándole los cumpleaños también los 13 de noviembre porque para ellos ese día volvió a nacer.