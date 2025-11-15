Policía de Montería recupera camioneta robada a Secretaria de Educación; siguen tras los asaltantes

Montería

Agentes de la Policía Metropolitana de Montería recuperaron la camioneta hurtada a la secretaria de Educación Departamental de Córdoba, Jennys Yances, durante un allanamiento realizado en una finca.

El coronel Héctor Ruiz Arias confirmó que el vehículo fue localizado gracias a un trabajo conjunto entre la Seccional de Investigación Criminal y la Seccional de Inteligencia. La recuperación representa un avance fundamental en la investigación del violento hecho delictivo que conmocionó a la comunidad.

El procedimiento se sustentó en el análisis técnico de más de ocho horas de grabaciones de cámaras de seguridad del municipio. Esta revisión exhaustiva permitió rastrear el desplazamiento del automotor hasta el sector norte de la ciudad, donde fue encontrado.

Un robo violento

El robo original ocurrió en la madrugada del miércoles 12 de noviembre, cuando sujetos fuertemente armados e encapuchados irrumpieron en la residencia de la funcionaria. Los criminales sometieron a la familia, a la que amordazaron y maniataron, para luego sustraer joyas, dinero en efectivo y artículos de alto valor.

Según testimonios de vecinos, el grupo delincuencial arribó en una camioneta roja Renault Duster, cuya placa, captada por cámaras, se presume podría ser falsa.

La banda actuó con rapidez y coordinación, asegurando el ingreso de sus cómplices antes de huir con el botín. Tras el hecho, investigadores de la Sijín y la Sipol se presentaron en la vivienda del barrio Monteverde para recopilar evidencias que permitieran identificar a los responsables.

Tras la pista de los asaltantes

Aunque el vehículo ha sido recuperado satisfactoriamente, las autoridades mantienen una búsqueda activa para individualizar y capturar a los implicados.

Este caso ha reavivado la alarma social sobre una posible focalización de robos a residencias de políticos y sus familiares, generando especulaciones sobre la existencia de fuentes de información internas que facilitarían estos operativos criminales. La investigación continúa abierta para dilucidar todas las circunstancias del plan delictivo.