Junior cerca de recuperar a una de sus principales figuras ¿Jugaría los cuadrangulares?

Junior de Barranquilla logró clasificar a los cuadrangulares de la Liga Colombia en el quinto lugar con 35 unidades, la misma cantidad de puntos que Fortaleza, que terminó en la sexta casilla. La diferencia entre ambos estuvo en la diferencia de gol, donde Junior registró +4.

Es preciso mencionar que en el sorteo, Junior quedó ubicado en el Grupo A junto a Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional e Independiente Medellín, este último que clasificó como líder y obtuvo el punto invisible, lo que quiere decir, que ningún equipo puede empatar con el Poderoso, de hacerlo, avanzaría directamente a la final.

¿Cuál es el jugador que recuperó Junior?

Durante el segundo semestre de la Liga Colombiana, el equipo de Alfredo Arias sufrió varios altibajos; sin embargo, logró asegurar su cupo a los ocho mejores. La buena noticia para Junior, es que está cerca de recuperar a uno de sus jugadores claves, aunque no podrá jugar este año.

Se trata de Carlos Bacca, quien fue visto entrenando nuevamente con el equipo barranquillero tras estar fuera de las canchas 9 meses, debido a la lesión que sufrió en el talón de Aquiles de la pierna derecha, lesión que le impidió jugar el segundo semestre, pues no fue inscrito en la Dimayor.

Eso significa, que aunque el delantero estpe trabajando con sus compañeros en la sede deportiva Adelita de Char y evolucione de manera positiva, no estará habilitado para disputar los cuadrangulares.

Así lo informó el periodista Ricardo Ordoñez de EmiAtlantico a través de sus redes sociales.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

Junior se enfrentará con Independiente Medellín este miércoles 19 de noviembre en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla a partir de las 8:30 de la noche. Este juego corresponde a la primera jornada de los cuadrangulares de la Liga Colombiana.