James Rodriguez y Anthony Markanich celebran tras el primer gol de Minnesotra ante Austin / Getty Images / Ellen Schmidt

¿Estamos tranquilos con el nivel de James y Quintero para el Mundial? El Pulso del Fútbol, 11 de mayo de 2026 00:00:00 48:43 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el periodismo en Colombia y lo que pasa en las conferencias de prensa del FPC. César dijo: “En una conferencia de prensa no hacen más de 10 preguntas, y la verdad es que no duran mucho. A mí me pareció muy buena la comunicación de Carlos Mario Zuluaga y hay que respetar la profesión”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo estoy de acuerdo en que hayan medios partidistas de varios equipos en Colombia, pero la labor se tiene que hacer con respeto y con profesionalismo”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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