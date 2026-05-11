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11 may 2026 Actualizado 20:47

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El Pulso del Fútbol, 11 de mayo de 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre el nivel presente de James Rodríguez a un mes del Mundial.

James Rodriguez y Anthony Markanich celebran tras el primer gol de Minnesotra ante Austin / Getty Images

James Rodriguez y Anthony Markanich celebran tras el primer gol de Minnesotra ante Austin / Getty Images / Ellen Schmidt

James Rodriguez y Anthony Markanich celebran tras el primer gol de Minnesotra ante Austin / Getty Images
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¿Estamos tranquilos con el nivel de James y Quintero para el Mundial? El Pulso del Fútbol, 11 de mayo de 2026

¿Estamos tranquilos con el nivel de James y Quintero para el Mundial? El Pulso del Fútbol, 11 de mayo de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el periodismo en Colombia y lo que pasa en las conferencias de prensa del FPC. César dijo: “En una conferencia de prensa no hacen más de 10 preguntas, y la verdad es que no duran mucho. A mí me pareció muy buena la comunicación de Carlos Mario Zuluaga y hay que respetar la profesión”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo estoy de acuerdo en que hayan medios partidistas de varios equipos en Colombia, pero la labor se tiene que hacer con respeto y con profesionalismo”.

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