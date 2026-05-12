El Pulso del Fútbol, 12 de mayo de 2026
El Pulso del Fútbol analiza la definición de los playoffs de la liga colombiana.
¿Nacional, Junior, América y Santa Fe fracasan si no juegan semifinales? El Pulso del Fútbol, 12 de mayo de 2026
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la continuidad de Florentino Pérez en la presidencia del Real Madrid y la posibilidad de que el equipo merengue tenga un nuevo entrenador. César dijo: “Ayer yo le dije a usted que el Real Madrid necesitaba un policía de técnico. Me llamaron dos entrenadores y me dijeron que los técnicos policías no existen, que son solo rigurosos”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero no entiendo por qué se sintieron ofendidos, sino se dijo ningún nombre. No hay que salir a defender a los entrenadores, porque hay unos que son malos, así como hay periodistas que también son malos”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube