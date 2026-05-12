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12 may 2026 Actualizado 19:37

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El Pulso del Fútbol, 12 de mayo de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la definición de los playoffs de la liga colombiana.

Llaneros vs. Medellín EN VIVO: siga acá el partido de Liga Colombiana 2026-I / Colprensa

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¿Nacional, Junior, América y Santa Fe fracasan si no juegan semifinales? El Pulso del Fútbol, 12 de mayo de 2026

¿Nacional, Junior, América y Santa Fe fracasan si no juegan semifinales? El Pulso del Fútbol, 12 de mayo de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la continuidad de Florentino Pérez en la presidencia del Real Madrid y la posibilidad de que el equipo merengue tenga un nuevo entrenador. César dijo: “Ayer yo le dije a usted que el Real Madrid necesitaba un policía de técnico. Me llamaron dos entrenadores y me dijeron que los técnicos policías no existen, que son solo rigurosos”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero no entiendo por qué se sintieron ofendidos, sino se dijo ningún nombre. No hay que salir a defender a los entrenadores, porque hay unos que son malos, así como hay periodistas que también son malos”.

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