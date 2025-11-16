San Roque: Hombre que estaba de cumpleaños murió en un accidente; tres personas más quedaron heridas

San Roque- Antioquia

Una familia que estaba de paseo en el municipio de San Roque Nordeste de Antioquia sufrió un accidente en el que tres personas quedaron heridas y una más falleció cuando recorrían una zona turística de esa población en un vehículo tipo buggy mientras recorrían una zona turística de la población.

Según el reporte de la cabo Milena Castillo, comandante del cuerpo de bomberos, la comunidad alertó sobre el volcamiento de un carro en la vereda El Nusito. Al lugar se desplazaron cinco unidades bomberiles que atendieron el caso.

“Se hizo toma de signos vitales a una persona, a un masculino, con ausencia de signos vitales. Valoramos a otras tres personas en el lugar, donde se hicieron todos los procedimientos de inmovilización”, agregó la comandante.

La persona fallecida fue identificada como Francisco Campos, quien estaba celebrando 50 años y era quien conducía el carro que chocó contra la casa de una finca. Mientras que los tres pacientes valorados, dos hombres y una adulta mayor, fueron llevados al hospital local, uno de los heridos, un masculino, debido a la gravedad de las lesiones, tuvo que ser remitido a Medellín.

“Al parecer, bajando, pues ahí entrando ya a la finca, se quedó sin frenos el vehículo tipo buggy, de turismo, que iban a hacer un recorrido a este lugar, que es un lugar muy bonito, que es la represa, y no alcanzó a desviar el vehículo y se fue contra una parte de la casa. La adulta mayor estaba en la vivienda y recibió el impacto”.

La autoridad de tránsito también llegó al lugar para iniciar las pesquisas correspondientes al siniestro para determinar de manera oficial qué fue lo que ocurrió.