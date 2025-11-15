El puente festivo estará acompañado por lluvias: evite paseos de olla en ríos, recomienda el Dagran

Antioquia

Las lluvias de los últimos días tienen a varias poblaciones del departamento atendiendo a emergencias que les han costado la vida a varias personas; solo en la última semana cuatro personas fallecieron. Tres en Pueblorrico y una menor de 6 años en Copacabana . Ante este panorama crítico, la gobernación de Antioquia, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), ha advertido que este puente festivo se reportarán lluvias en una amplia zona del territorio. Según los pronósticos del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia, SAMA.

Este reporte indica que actualmente nueve municipios de Antioquia tienen alerta roja por riesgo de inundaciones este fin de semana y estos son: Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza en el Bajo Cauca; Segovia en el Nordeste; Urrao en el Suroeste; Vigía del Fuerte y Murindó en el Urabá, además de Frontino en el Occidente del departamento.

“Y la prevención tiene que ser nuestra primera herramienta. La protección, evitando asistir a los paseos de olla cerca de las quebradas. Estar muy atento a cualquier cambio brusco en las corrientes hídricas y estar muy atento a las recomendaciones de los municipios en los consejos municipales de gestión de riesgo”, recomendó Carlos Mario Zuluaga Gómez, director encargado del Dagran.

El funcionario actualizó el reporte de las emergencias de las últimas 24 horas. Por ejemplo, en Cisneros el reporte es de 20 familias afectadas por el colapso del alcantarillado. En Copacabana, donde murió la menor de seis en un hogar sustituto en la vereda Quebrada Arriba, también se reportaron movimientos en masa en las veredas Peñolcito, El Salado, Aguadas y El Cabuyal. En Puerto Triunfo se reportó inundación en el corregimiento Las Mercedes. El Dagran prepara el envío de ayudas a estas poblaciones.

Recomendaciones del Dagran ante la temporada de lluvias

Asegurar los techos y tejas e identificar que no se presenten filtraciones.

⁃ Si vive cerca de ríos o quebradas, observar y vigilar los niveles del caudal. Además, tener a la mano un kit de emergencia con suministros básicos e identifique las rutas de evacuación y puntos seguros.

⁃ En caso de presentarse alguna situación de emergencias, reportar de inmediato a las autoridades competentes de cada uno de los municipios.

⁃ Evitar realizar actividades de turismo en ríos o quebradas durante esta temporada.

⁃ No transitar por vías inundadas.

⁃ Mantenerse informado sobre las alertas emitidas por SAMA (Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia) y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.