Un policía quedó herido y una civil murió en un accidente de tránsito en Peque, Antioquia

Peque- Antioquia

Dos personas fueron ingresadas al hospital San Francisco del municipio de Peque en el Occidente de Antioquia por un accidente de tránsito reportado en el barrio Villanueva del área urbana de esa población. Una de ellas murió y la otra quedó con lesiones leves.

Según el reporte del caso, se conoce que las dos personas se movilizaban en una motocicleta por el lugar detallado donde se accidentaron. Una de ellas fue identificada como Laura Guerra Moreno, quien murió por un golpe en la cabeza; la otra persona es un policía adscrito a la estación de policía Peque, quien al parecer estaba de descanso y conducía bajo los efectos del alcohol, según el reporte del hospital local. La víctima, al parecer, era la pareja del funcionario.

Las personas fueron encontradas tendidas en vía pública, pero la motocicleta en la que se movilizaban no fue hallada en el sitio y se presume que el vehículo se lo llevaron del lugar. Los siniestrados fueron trasladados de inmediato al centro hospitalario donde se confirma el fallecimiento de la joven Guerra y el uniformado que tiene una laceración en un codo.

Las autoridades ya se encuentran investigando para esclarecer este hecho que enluta a una familia en el municipio de Peque por el fallecimiento de Lorena Guerra, quien además era voluntaria de la Defensa Civil de la población.