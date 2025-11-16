Precandidato Héctor Olimpo Espinosa, víctima de un ataque: asaltan la casa de su madre en Sincelejo

Montería

Caracol Radio conoció que al menos tres sujetos desconocidos violentaron durante la noche del sábado 15 de noviembre la vivienda de la madre del precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa, ubicada en el barrio Venecia de Sincelejo. Según pudo establecerse, la señora no se encontraba en el inmueble al momento de los hechos.

Testigos del sector relataron que el vigilante de la unidad residencial no se percató del ingreso de los individuos, y llamó la atención que los perros no ladraron durante el incidente.

Las autoridades ya se encuentran revisando las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los tres responsables del asalto.

Hasta el momento, no se ha revelado si los delincuentes se llevaron elementos de valor o si el objetivo principal era vandalizar la propiedad, pues las investigaciones se mantienen en curso.

En las imágenes divulgadas por Espinosa se observa el interior del apartamento totalmente revuelto, con objetos y documentos esparcidos por el suelo. Espinosa reveló que meses atrás ya la venían extorsionando.

Espinosa reacciona con firmeza

Al conocer la noticia, el precandidato Espinosa reaccionó en su cuenta de X con firmeza y vinculó el hecho con la crisis de inseguridad que, a su juicio, vive el país.

“Este ataque a mi familia es un reflejo de lo que miles de colombianos enfrentan cada día: extorsiones, robos, amenazas y casas violentadas”, declaró visiblemente afectado.

Espinosa cargó contra los altos índices de impunidad, señalándolos como el principal agravante de la sensación de desprotección.

“Me dicen las autoridades que capturan y capturan… pero muchos jueces sueltan. Siempre una excusa. Por eso estamos como estamos: 93% de impunidad”, afirmó.

El aspirante presidencial aseguró que este hecho fortalece su determinación política y prometió que, de llegar a la Presidencia, promoverá reformas para fortalecer la justicia y la Fuerza Pública. Entre sus propuestas mencionó combatir la impunidad, construir nuevas cárceles y endurecer las consecuencias para quienes cometan delitos.

“Colombia merece volver a respirar... que las madres, las suyas y la mía, puedan dormir tranquilas”, concluyó el precandidato, quien espera que las autoridades capturen pronto a los responsables de este hecho que ha conmocionado a la comunidad sincelejana.