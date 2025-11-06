El gobierno trata a las regiones como si fueran un menor de edad: Héctor Olimpo Espinosa

El precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa, estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga, donde habló de diferentes temas entre ellos la relación que tiene el gobierno con las regiones del país, una relación que está rota.

Héctor Olimpo Espinosa recordó que ha trabajado en diferentes espacios desde el nivel municipal, el nivel nacional y el nivel departamental.

Fuerza de las regiones:

Esta fuerza de las regiones es un grupo de exalcaldes y de gobernadores que decidieron unirse, explicó que por un lado iban los exalcaldes, por otro lado, iban los exgobernadores, y teníamos un sentimiento común que era la frustración de ver cómo los gobiernos regionales y las regiones de Colombia son tratadas como un menor de edad por parte del gobierno central.

“Papá gobierno central trata a las regiones en Colombia como si fueran un menor de edad. Todo el tiempo: papi, dame plata, papi, dame permiso. De verdad, así están las regiones. Colombia y el mundo no funcionan de esa manera, los estados desarrollados no funcionan así, ni los europeos, ni los de Norteamérica, ni siquiera México y Brasil en América Latina”, indicó el precandidato.

