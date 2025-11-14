Hector Olimpo desconocía descisión sobre su salida de la Fuerza de las Regiones

Colombia

Previo a conocerse de su salida de la coalición de la Fuerza de las Regiones, el exgobernador y precandidato presidencial, Hector Olimpo Espinosa, informó desde su cuenta de X que estaba dispuesto a cogerse a la decisión que los exgobernadores Anibal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y el exalcalde Juan Carlos Cardenas, tome frente a la realización de la encuesta con la que buscan elegir a un candidato único a la Presidencia para las elecciones de 2026.

Lo que dijo Olimpo fue que dicho mecanismo debería cumplir con algunos criterios como “ser serio, transparente y representativo del país real”.

“Frente al proceso de encuestas, acogeré la decisión que ustedes definan, siempre que exista un mecanismo serio, transparente y representativo del país real. Como quieran, cuando quieran, donde quieran y con la firma que elijan. Me informan del aporte que me corresponda”.

Mencionó además Olimpo Espinosa que previo a llevar a cabo la encuesta, se debía cumplir con dos condiciones mínimas como las salidas regionales y la construcción de la declaración conjunta de la coalición.

Frente a la primera señaló que él ya ha estado adelantando sus salidas y que espera “la misma reciprocidad porque este proyecto exige compromiso territorial de todos”.

En cuanto a la segunda, mencionó que la conformación de la declaración del grupo “no puede ser una decisión autónoma del ganador” y debe ser un acuerdo político “previo y obligatorio para todo el equipo”.

En dicho mensaje el precandidato y exgobernador reiteró el llamado a sus compañeros de coalición a recorrer las 7 regiones del país, “posicionar nuestra propuesta en el corazón del país y a garantizar que la Fuerza de las Regiones sea la que ponga al próximo Presidente de Colombia”.

Este anuncio de Olimpo Espinosa se dio luego de que aclarara que no logró asistir a un encuentro con sus compañeros de la Fuerza de las Regiones que estaba citada para hoy a las 10:30 de la mañana debido a que debía estar en Barranquilla al mediodía para participar del Congreso de ACOPI.