Mujer cartagenera murió tras grave accidente en Panamá: familiares piden ayuda para repatriarla

Cartagena

Un grave accidente de tránsito registrado en Panamá tiene en luto a una familia cartagenera. De acuerdo con el reporte de las autoridades de ese país, el pasado 12 de noviembre se presentó un fuerte choque entre un vehículo particular y un taxi en el corregimiento de Cristóbal, ubicada en la provincia de Colón.

Al parecer, la familia cartagenera conformada por una mujer, un hombre y dos menores de edad de 4 y 9 años, se dirigían hacia un restaurante que tienen en esa zona portuaria de Panamá.

Producto del impacto, Liliana Meza Salcedo, oriunda de Cartagena, perdió la vida en el lugar de los hechos. Los otros tres integrantes de la familia fueron trasladados al hospital Manuel Amador Guerrero con múltiples heridas, donde son atendidos por profesionales de la salud.

Se conoció que el niño de 9 años se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos, mientras que la niña de 4 fue la menos afectada con leves heridas. El esposo de la mujer fallecida identificado como José Manuel Chiquillo se encuentra hospitalizado en el centro asistencial con afectaciones internas en su cuerpo.

Su familia residente en el barrio Ciudadela 2000, sur de Cartagena, hicieron un llamado al alcalde Dumek Turbay y el gobernador, Yamil Arana, para repatriar el cuerpo de Liliana Meza porque no cuentan con los recursos suficientes.

“Alcalde y Yamilito aquí pidiéndoles un gran favor para ver si me pueden ayudar a repatriar el cuerpo de mi hija que tuvo un accidente en Panamá y falleció y hay varios heridos. Mi familia está ahí, mi yerno, mi nieto, mi nieta. Necesitamos de su colaboración”, aseguró Liliana Meza, madre de la mujer fallecida.