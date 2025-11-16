¿Cuál es el nuevo invicto de la Selección Colombia bajo el mando de Néstor Lorenzo?

Colombia sigue imparable, en la reciente fecha FIFA le ganó 2-1 a la Selección de Nueva Zelanda por el juego amistoso previo a la Copa del Mundo del 2026, que se disputó este sábado 15 de noviembre, en el Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida.

Las figura de este encuentro fue Gustavo Puerta, quien fue el encargado de abrir el marcador y se destacó, no solo por la anotación, sino por sus aportes en el funcionamiento ofensivo. Aunque ‘La Tricolor’ dominó el compromiso, se complicó sobre el final. Sin embargo, el tanto de Johan Carbonero, selló esta nueva victoria para los dirigidos por Néstor Lorenzo.

El invicto de Néstor Lorenzo con Colombia

Con este reciente triunfo, el entrenador argentino aumenta el invicto desde su llegada a la dirección del plantel, ya que suma 17 juegos amistosos sin conocer la derrota. Incluso, no ha perdido dirigiendo al combinado nacional por compromisos no oficiales, desde que asumió el cargo en junio del 2022.

Las cifras de Néstor Lorenzo con Colombia hablan por sí solas, pues calculando únicamente los encuentros amistosos, consiguió 45 puntos de 51 posibles, para un porcentaje de efectividad del 88,24%.

Además, en cuanto a la cuota goleadora, Colombia ha marcado 38 goles y le han anotado en 12 oportunidades, lo que da un promedio de gol del 2,23 % por partido, ante 0,7 % de los equipos rivales. En esos 17 juegos, ganó en 14 oportunidades y se quedó con el empate en 3 compromisos, ante Estados Unidos, Corea del Sur y Canadá.

A esto, se suma otro importante invicto de 8 juegos sin perder, entre partidos de las Eliminatorias Sudamericanas y los recientes compromisos amistosos de la fecha FIFA de octubre, esto desde el 20 de marzo, cuando cayó 2-1 ante Brasil en el Mané Garrincha de Brasilia.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

La Selección Colombia espera cerrar el año de la mejor manera, este martes 18 de noviembre, cuando se enfrente a Australia, a partir de las 8:30 p.m. (hora colombiana).

De acuerdo con Zlatko Dalić, seleccionador croata, “l plan es jugar contra Brasil y Colombia, en Orlando y Nueva York. Si nos toca Brasil en el grupo, probablemente no jugaremos un amistoso contra ellos. Pero espero que sean Brasil y Colombia”, se refirió con respecto a la fecha FIFA en marzo de 2026.