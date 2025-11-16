¿Exjugador de la Selección confirmó ‘Pacto de Lima’?: “Me decían ‘márcame, que no se vea tan obvio’”

En la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Rusia 2018 se presentó un empate 1-1 entre Perú y Colombia en Lima, resultado que dejó a la Selección de, en ese entonces, José Pékerman con un cupo directo a la Copa del Mundo y a Perú en el Repechaje.

El partido dio mucho de qué hablar, puesto que en los últimos minutos del juego ambos equipos se mostraron conformes y satisfechos por el resultado, incluso se vio a Falcao hablando con los jugadores rivales.

Pues bien, uno de los jugadores de la Selección Colombia de esa época, el volante antioqueño Giovanni Moreno, se refirió a dicho encuentro, al hablar de su tristeza por no haber sido convocado para dicho Mundial de Rusia 2018. En diálogo con ESPN, Moreno dio a entender que sí existió un acuerdo.

“Estuve cerca de ir al Mundial y esa fue otra situación que le va a doler a uno toda la vida, porque cuando estás ahí y tenés la posibilidad, y jugás casi todos los partidos de la Eliminatoria, aún estando en China, jugué casi todos los partidos y estuve en el microciclo cuando le ganamos a Francia, que era ya el último partido, se decía que los que estaban ahí era los que iban a ir al Mundial", comentó respecto al desazón de no haber ido al Mundial.

Moreno añadió, ya refiriéndose al duelo con los peruanos: “Es más, estuve en el partido cuando nos clasificamos contra Perú, del arreglo ese de que con el empate vamos los dos, hecho por Falcao y el único que corría era yo, se la tocaban los dos centrales y me decían ‘vení marcame, para que no se vea tan obvio’, fueron esos 5 minutos que yo corrí con mi vida. Estuve en todo ese proceso, en casi todos los partidos y después al final me quedó por otra situación”.

Con ese resultado, Chile quedó eliminado del Mundial, por lo que fueron los chilenos quienes más discutieron sobre lo sucedido en los minutos finales en el juego entre Perú y Colombia en aquella oportunidad.