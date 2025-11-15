Gio Moreno y su tristeza por no haber ido al Mundial de Rusia 2018: “Me va a doler toda la vida”

El antioqueño Giovanni Moreno tuvo una entretenida charla con ESPN F90 de ESPN. Moreno se refirió, entre otras cosas, a su paso por la Selección Colombia, la no ida al Mundial de Rusia 2018, la venida de Falcao a Millonarios y el regreso de Envigado a la segunda división.

Falcao en Millonarios

“Falca tenía que vivir eso, tenía que estar en Millonarios, la gente lo ama, pero como él lo dijo, él no lo disfrutó por toda esa presión que tenía de salir campeón. Cuando estás con esa presión de sí o sí tengo que ir a salir campeón, porque se lo debo a la gente y tengo que demostrar. Yo creo que Falca no fue lo que nos acostumbró, porque él no disfrutó, donde él jugaba, disfrutaba, sabía que clase de jugador era, no tenía que demostrarle nada a nadie y en todo lado hizo gol. Y aquí lo criticamos, lo cuestionamos o si ganaba un partido fue porque se lo regalaron o porque están haciendo todo para que Millos se campeón".

“Yo creo que si Falca hubiese salido campeón, todos iban a salir que se lo habían regalado y él no lo iba a disfrutar igual, pero él tenía que vivir eso, no se podía quedar sin saber qué iba a pasar. Lastimosamente no pudo salir campeón y darle eso a la gente, pero es lo que hablamos de que él no tenía que demostrar nada, tenía que disfrutarlo y él no lo disfrutó, por eso con el tiempo salió a decir que hasta la pasaba mal, porque la idea no era esa, la idea era que él viniera al equipo de sus amores, disfrutara, se soltara, pero no fue así. Como terminaron las cosas, triste para él, pero le dio el placer a la gente de Millonarios de que jugara en el equipo de sus amores”.

Selección Colombia y no haber ido a Rusia 2018

“Cuando estás en tu mejor momento, cuando te quieren todos los equipos y estás en la Selección, y salías en la tapa del Olé casi todos los días, a que nadie se acuerde de vos, nadie te llama, no jugás, de que va otro a la Selección por vos y ahí fue un momento muy difícil para mí, yo decía si en ese momento se terminaba mi carrera, qué hubiera sido de mí. Las oportunidades se tienen que tomar y esa cuando llegaron y no me quisieron vender, uno como está bien y no le ha pasado nada, la deja pasar. Yo ya después me recupero, juego con el Cholo Simeone el otro torneo, peleamos el campeonato y ahí llegan los chinos a comprarme otra vez. No era lo que yo esperaba, quería jugar en Europa, el equipo que fuera, estar con los mejores, pero ya había vivido esa experiencia que me había lesionado y si volvía y me lesionaba, y tomé la decisión de irme más que todo fue por mi lesión, si yo no me hubiera lesionado seguro yo la hubiese peleado, hubiera peleado el puesto, yo me lesiono, dejo de ir a la Selección".

“Sin embargo, estando China, cuando juego vuelvo a la Selección, estuve cerca de ir al Mundial y esa fue otra situación que le va a doler a uno toda la vida, porque cuando estás ahí y tenés la posibilidad, y jugás casi todos los partidos de la Eliminatoria, aún estando en China, jugué casi todos los partidos y estuve en el microciclo cuando le ganamos a Francia, que era ya el último partido, se decía que los que estaban ahí era los que iban a ir al Mundial, es más, estuve en el partido cuando le ganamos a Perú, del arreglo de que con el empate vamos los dos y el único que corría era yo, los centrales me decían ‘vení marcame, para que no se vea tan obvio’. Estuve en todo ese proceso, en casi todos los partidos y después al final me quedó por otra situación”.

“Por mí llevaron a (José) Izquierdo. El tema no pasa que muchas veces nosotros confundimos o distorsionamos la información como que yo la estoy cogiendo con Izquierdo, es un gran jugador y yo a todos los jugadores los respeto. Es una decisión del técnico, pero él no había jugado ni un solo partido de esa Eliminatoria. A muchos ya le han pasado, a Macnelly le pasó, lo de Cardona es por una justa causa por la sanción, pero uno decía, si los que estamos ahí y aparte no va Cardona, cuando pasa lo de Cardona, triste por Cardona, pero uno decía ‘si no está Cardona es un cupo más’ y en esa posición que era la de nosotros, y lo llevaron a él”.

“Uno está bien y siente que está al nivel de los compañeros para poder estar ahí, pero si yo salgo a decir lo que pasó entonces ‘va a salir a hablar porque no estaba’ y si hubiera ido ‘¿Por qué no dijo?’. Eso es algo que siempre va a crear la polémica y a mí no me gusta hablar de eso, porque voy a quedar como resentido, para buscar la manera de justificar porque no estuve. Él (José Pékerman) sabrá porque no estuve, yo sé porque no estuve y así será“.

¿Vio los partidos?

“Nosotros (su familia) estábamos allá por el horario, nos levantábamos a ver el partido y los que están ahí son compañeros. Con James, por ejemplo, me formé en Envigado y con ellos estuve todos estos microciclos, uno no quiere que le vaya mal a ellos, por más que uno no esté ahí, ese ese dolor, yo tengo todavía la lámina de ese Mundial... esas cosas, cuando te toman la foto para el Panini, somos los que vamos a ir, no le van a tomar la foto a los que no van a ir”.

Su deseo de volver a Envigado

“Justo hace poco con lo que pasó con Envigado que descendió, es más difícil todavía de jugar la B y ahí puedo ayudar. Hablando con los muchachos, entrando ahí y buscando otra cosa. Estoy en otra tónica. No tengo que demostrarle al hincha que estoy para jugar, ahí tengo que disfrutar y dar una mano al club e imagínate donde volvamos a subir a Envigado. Me gustaría jugar en la B, creo que lo puedo intentar y me voy a entrenar y si estoy bien para competir, bueno.

“Yo hablé con él (Orozco) y a este Envigado le hace falta lo que teníamos todos, cuando salió Juanfer, cuando salió James, cuando salí yo, que nosotros teníamos referentes como Néider (Morantes), como Totono (Grisales), como Jorge Horacio (Serna). Jugadores de experiencia a los que le aprendimos, en cambio este Envigado son todos jóvenes y eso también influye mucho a la hora de enfrentar un partido clave contra Millonarios o Nacional".

Su paso por Racing y la pelea de Teo con Saja

“Yo no sé si Teo la ha contado, pero lo único que sé es que si Teo no saca esa pistola a nosotros nos sacaban en ese camerino. La cosa empieza cuando el Chino llega a pelear, nosotros estábamos sentados, Teo sale expulsado, estaba en el camerino y Saja entra al camerino a decirle que peleen y le dice ‘Teo mira, ya me tenes podrido, siempre lo mismo con vos, siempre te expulsan y estas jugando con la plata de mi familia’. No se me olvida lo que le dijo. Teo estaba sentado y él le decía ‘dale si sos muy bravo como decís, peleemos vos y yo, vamos a las duchas y peleamos, que ya no te aguanto más’. Teo no le decía una palabra y estaba ahí callado. Y él volvía y le decía, ‘dale, párate, cagón’ y Teo no se paraba y Saja le seguía diciendo cosas y a mi no se me olvida que Teo le dice ‘ah, pero a vos te hicieron 4 y nadie te dice nada’. Ahí el Chino le empezó a pegar. Saja lo retó a pelear y Teo no le decía nada, pero cuando le dijo eso, él le empezó a pegar ahí y Teo solo se tapaba. Ahí es donde yo me paro y saltó como a pegarle una patada y pasó de largo, cuando ve que yo paso de largo, el Chino me empieza a pegar a mi y ahí se vienen todos como quien dice ‘se metió Gio, ahora nos metemos todos’. Nosotros estábamos en una esquina del camerino y el Chino me pega un puño que me corta la oreja y me rompe la ceja. Eramos Teo y yo en una esquina mandando puño y pata sin ver nada”.

“Cuando Teo saca la pistola, yo estoy delante de él, él saca la pistola y dice ‘ahora si maricas, vengase pues hijueputas de a uno’, eso no quedó nadie ahí en la mitad. Él se para detrás de mi y era con la pistola moviéndola. Yo no sabía si era de verdad o de mentiras. No quedó nadie en ese camerino, todo el mundo salió corriendo. Esa historia de esa pistola va a quedar en la historia de todos los camerinos, yo creo que eso no ha pasado”.