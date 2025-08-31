Bancolombia inicia la carga de llaves a Bre-b: ¿Qué deben hacer los usuarios?

Bre-B es un nuevo sistema de pagos y transferencias inmediatas que se ha estado implementando en Colombia recientemente. Esta es una iniciativa del Banco de la República, que permite hacer más fácil el envío de dinero entre cuentas de diferentes entidades financieras y billeteras digitales.

Funciona por medio de la creación de llaves que se pueden nombrar de diferentes formas: puede ser con el número de celular, correo electrónico o el número de cédula, lo que permite que los procesos sean más sencillos.

Desde los primeros días de julio se empezó a hacer la pedagogía de este sistema y la activación de las primeras llaves en algunos bancos. En esta primera etapa, ya se han registrado más de 28 millones de llaves.

Ahora, al iniciar el mes de septiembre, habrá nuevas etapas del proceso, una de ellas es que durante la primera semana del mes Bancolombia cargará automáticamente al sistema de Bre-B las llaves que se hayan activado y tengan al menos una transferencia.

¿Qué pasara si ya tiene una llave?

Las personas que ya registraron sus llaves en el sistema de Bre-B no tendrán que volver a cargarlas y tampoco se les duplicará.

Bancolombia hará una carga de llaves a Bre-B de forma periódica durante todo el mes de septiembre.

¿Cómo se hará la carga de llaves?

El Banco de la República definió tres momentos para la carga de llaves, que se aplicarán no solo en Bancolombia, también estará disponible en todas las entidades financieras:

1. Primera semana de septiembre: se cargarán automáticamente las llaves alfanuméricas activas.

2. Desde el 12 de septiembre: se incorporarán otras llaves a las que se les haya asignado el correo electrónico, número de documento, número celular y código de negocio, siempre que estén ligadas a cuentas activas y se hayan usado recientemente. Esto incluye los celulares que ya funcionaban en Transfiya.

3. Desde el 21 de septiembre: se asignará de manera automática una llave alfanumérica a los clientes con cuenta activa que no tengan ninguna llave registrada.

Durante estas etapas los clientes podrán modificar o cancelar sus llaves en cualquier momento desde la app Mi Bancolombia y app Bancolombia Negocios.

¿Cómo se accede a Bre-B?

La forma como las personas pueden acceder a Bre-B es muy sencilla. Desde la aplicación de las entidades bancarias hay un botón que lleva directamente a la creación de las llaves con Bre-B y su registro.

Beneficios ‘Bre-B’: ¿Tiene restricciones?

Teniendo en cuenta las diferentes restricciones que presentaban en las diversas plataformas de transacciones digitales, en cuanto al tiempo que se demora en llegar el dinero, si el pago se realiza desde una entidad bancaria diferente o si se realizaba un fin de semana, el principal beneficio que ofrece Bre-B es la inmediatez. Las transferencias o pagos llegarán de forma rápida sin ningún inconveniente.