Entérese cuáles son los nuevos horarios de las oficinas de atención de Bancolombia: franjas y más

Desde el lunes 6 de octubre, Bancolombia implementó nuevos horarios de atención en todas sus oficinas del país, con el fin de optimizar sus servicios y ajustarse a las necesidades de sus clientes.

De esta manera, en Bogotá, las sedes atenderán al público entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., mientras que en el resto del territorio nacional el horario será de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Algunas oficinas mantendrán una jornada continua, pero otras realizarán una pausa al mediodía, de acuerdo con el tipo de oficina y la demanda de atención en cada zona.

Adicionalmente, el banco aclaró que las sucursales que ofrecen servicio los sábados continuarán operando con normalidad, aunque con horario reducido de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Con estos ajustes, Bancolombia busca ofrecer una atención más eficiente y equilibrar las cargas operativas de su personal. Los usuarios pueden consultar los horarios específicos de cada sede en la página web oficial o a través de la aplicación móvil de la entidad.

¿Cómo planea Bancolombia mantener la atención al cliente?

Del mismo modo, Bancolombia reafirmó su compromiso con los usuarios al garantizar la disponibilidad permanente de sus canales digitales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios en todo el país, los cuales seguirán operando las 24 horas del día.

La entidad destacó que estos medios permiten realizar transacciones, pagos y consultas de manera ágil y segura, reduciendo la necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.

Por ende, el banco resaltó que continuará evaluando y ajustando su modelo de atención con el propósito de ofrecer una experiencia más cercana, moderna y eficiente. Este proceso de revisión constante busca adaptarse a los cambios en los hábitos de los clientes y a las nuevas dinámicas del sistema financiero.

En este orden de ideas, Bancolombia pretende mantener un equilibrio entre la atención presencial y los servicios digitales, fortaleciendo su red nacional y su capacidad de respuesta. Además, la entidad invitó a los usuarios a aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para realizar sus operaciones de forma práctica y segura desde cualquier lugar.

¿Qué motiva los cambios en los horarios?

Cabe destacar que Bancolombia informó que la modificación en sus horarios responde directamente a la implementación de la nueva Reforma Laboral, la cual establece una reducción gradual de la jornada semanal de 48 a 42 horas entre 2023 y 2026.

Este cambio, explicó la entidad, busca garantizar el cumplimiento de la normativa y, al mismo tiempo, mantener la calidad y continuidad del servicio en todo el país.

En ese sentido, algunos turnos que antes se extendían hasta las 5:00 p.m. o, en el caso de los sábados, hasta las 3:00 p.m., fueron ajustados con el objetivo de equilibrar las cargas laborales del personal y promover un entorno de trabajo más sostenible.

Con estas medidas, el banco pretende optimizar la atención al público y reforzar su compromiso con el bienestar de sus colaboradores.

Finalmente, Bancolombia hizo énfasis en que esta transición será acompañada por un monitoreo constante, buscando garantizar que la eficiencia operativa y la satisfacción de los usuarios se mantengan en los más altos estándares de calidad.