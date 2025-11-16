Néstor Lorenzo, autocrítico tras victoria de Selección Colombia ante Nueva Zelanda: “Nos costó”

La Selección Colombia continúa invicta en los partidos amistosos bajo la dirección del técnico Néstor Lorenzo, tras la victoria 2-1 ante Nueva Zelanda en el penúltimo partido del año, y estiró su marca a 17 encuentros, desde su llegada en junio de 2022. Después de los goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero, ‘La Tricolor’ se quedó con el partido en Fort Lauderdale y se trasladará a Nueva York para encarar el duelo ante Australia.

En rueda de prensa posterior al compromiso ante el cuadro oceánico, el seleccionador argentino fue cuestionado sobre su lectura del juego, los jugadores que tuvieron acción, los que no y resaltó la importancia de Luis Díaz y James Rodríguez en el plantel.

Declaraciones del DT Néstor Lorenzo

Sobre Luis Díaz y James Rodríguez

“Lo de James y ‘Lucho’, sabemos que son dos jugadores distintos, son los que nos pueden, en alguna jugada, abrir el partido. La idea es no depender tanto de ellos, tener variantes que sean revulsivos también. Hoy probamos con la entrada de los chicos, que anduvieron bien”, explicó el técnico.

En el partido con Nueva Zelanda, ¿se probaron jugadores o funcionamiento?

“Es un poco de todo. Hay otro partido dentro de tres días que es demasiado cerca, uno siempre juega jueves y martes, ahora estamos jugando sábado y martes. Hay muchos jugadores que vienen de Europa, tienen mucha competencia. Igual tratamos de dosificar las cargas para que no te dé ninguna sorpresa. Los cambios estaban ya predestinados, ya sabíamos que iban a salir algunos jugadores a los 60 minutos, otros a los 70, 75. Era una planificación más que nada de rendimiento físico, y también, el ejercicio de jugar sin ellos, que Colombia necesita saber que está bien respaldado en el banco de suplentes”, añadió el argentino.

Sobre lo que le pide a los delanteros

“Lo de John Córdoba, lo de Borré, lo que le pedimos a Luis Suárez ahora que está compitiendo en la posición, es lo que le pedimos a todos. Simplemente, uno tiene la característica o la capacidad de hacerlo de una manera y otros lo tienen que forzar un poquito, más no de una de manera natural; pero estamos contentos con todos", aseguró.

Sobre la poca efectividad en definición

“Sin duda, nos faltó concretar las opciones que tuvimos, tanto en el primer tiempo como en el segundo. Son cosas que pueden pasar. Tenemos que ser más contundentes y saber cerrar los partidos porque en el Mundial nos puede pasar que este tipo de situaciones. De todas maneras, Nueva Zelanda, desde lo físico y desde el juego que quiso hacer y complicarnos, en algún momento lo logró; nos llegaron dos o tres veces con claridad también. Lógicamente, no me gusta”, declaró.

¿Cómo está la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo?

“La virtud del grupo es la unidad que hay y que cada uno que entra va cumpliendo su rol y va dándole al equipo. Las sociedades dentro del campo no se consiguen un día para otro. Por eso uno un día, prueba con uno, prueba con otro. De eso se trata en estos partidos. Queríamos hacer otro tipo de partido, someter a Nueva en campo rival y eso nos costó“, finalizó el entrenador.

Rueda de prensa completa