¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

¡La Tricolor continua con la racha positiva! La Selección Colombia disputó su penúltimo amistoso del año tras vencer 2-1 a Nueva Zelanda en el estadio Chase Stadium de la ciudad de Florida, Estados Unidos. Gustavo Puerta abrió el marcador al minuto 3’, luego de una asistencia de Santiago Arias, quien salió con velocidad por la banda derecha. Faltando diez minutos para el final del segundo tiempo, Ben Old igualó el compromiso para Nueva Zelanda. Sin embargo, al minuto 88 apareció Johan Carbonero selló la victoria de Colombia.

REPASE ACÁ LA VICTORIA DE COLOMBIA FRENTE A NUEVA ZELANDA

Colombia no ha perdido ninguno de los tres partidos de preparación que ha disputado tras su clasificación al Mundial 2026. En el primero, goleó 4-0 a México con anotaciones de John Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero. Posteriormente, empató 0-0 con Canadá; ambos países anfitriones del Mundial 2026.

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El partido entre Colombia y Australia se jugará este martes 18 de noviembre, a partir de las 8:30 de la noche (hora Colombia) en el estadio Citi Field de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El compromiso lo podrá seguir durante el minuto a minuto de Caracol Radio.

Es preciso recordar que la Tricolor se debía enfrentar con la Selección de Nigeria en el último amistoso del año, sin embargo, el compromiso fue cancelado debido a que el equipo africano disputa el repechaje entre el 13 y 16 de noviembre para conseguir un boleto al Mundial 2026. Es por esto que Colombia jugará con Australia.

Le puede interesar: Jhon Jader Durán habría pedido no ser convocado a Selección Colombia para esta fecha FIFA: la razón

Otros amistosos de la fecha

Japón vs. Bolivia

Hora: 5:15 a.m.

Chile vs. Perú

Hora: 12:00 p.m.

Brasil vs. Túnez

Hora: 2:30 p.m.

Estados Unidos vs. Uruguay

Hora: 7:00 p.m.

México vs. Paraguay

Hora: 8:30 p.m.