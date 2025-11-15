🔴EN VIVO | Colombia vs. Nueva Zelanda en el amistoso, FIFA: siga acá la transmisión EN DIRECTO

<b>Colombia se medirá ante Nueva Zelanda este sábado, </b>en el que será el penúltimo partido de la Selección en este año, como encuentro amistoso previo al Mundial del 2026, el compromiso se jugará en el<b> Chase Stadium en la Florida</b>, Estados Unidos.Para esta doble fecha FIFA, regresaron <b>Jhon Arias, y Jhon Córdoba,</b> dos fichas claves de la Tricolor, en el ciclo de<b> Néstor Lorenzo</b>. Junto a ellos, el capitán <b>James Rodríguez y Luis Díaz, </b>también serán inicialistas y esperan brillar en el equipo.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/11/15/la-seleccion-colombia-enfrentaria-a-un-reconocido-rival-europeo-en-fecha-fifa-de-marzo/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/15/la-seleccion-colombia-enfrentaria-a-un-reconocido-rival-europeo-en-fecha-fifa-de-marzo/"><b>La Selección Colombia enfrentaría a un reconocido rival europeo en fecha FIFA de marzo</b></a><b>Colombia viene de golear 4-0 a México y empatar 0-0 ante Canadá</b>, en los juegos amistosos de octubre. Aún tienen opciones de ingresar al primer bombo del Mundial, si logra mejorar su posición en el ranking FIFA.<b>Nueva Zelanda, </b>por su parte, que también clasificó a la Copa del Mundo. Llega a este juego tras haberla<b> perdido 1-0 ante Polonia e igualar 1-1 ante Noruega</b> en sus recientes salidas. La baja de esta selección es la de su capitán Chris Wood, por lesión. El último juego entre<b> Colombia y Nueva Zelanda fue el 20 de junio de 2003 </b>por la Copa Confederaciones, con victoria cafetera 3-1.