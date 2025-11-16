Así reaccionó el Pibe Valderrama a la victoria de la Selección Colombia ante Nueva Zelanda

Carlos el ‘Pibe’ Valderrama una de las figuras más recordadas de la Selección Colombia, volvió a hablar sobre la Tricolor, luego de la victoria 2-1 ante Nueva Zelanda por el partido amistoso que se jugó en el Chase Stadium en la Florida en Estados Unidos.

Este sábado el equipo comandado por Néstor Lorenzo logró un nuevo triunfo ante los neozelandeses. Aunque iniciaron ganado el encuentro desde los 3′ minutos con anotación de Gustavo Puerta y tuvieron el control del juego la mayor parte del tiempo, Nueva Zelanda pudo igualar el marcador y Colombia terminó ganando el partido sobre el final con el gol de Johan Carbonero.

Lea también: Néstor Lorenzo, autocrítico tras victoria de Selección Colombia ante Nueva Zelanda: “Nos costó”

El Pibe se mostró optimista con la Selección Colombia

Tras esta victoria, Carlos Valderrama subió un video en sus redes sociales reaccionando a este importante triunfo de Colombia. En este juego, el entrenador argentino aprovechó para probar a otros jugadores que normalmente no hacen parte de la nómina titular, previó a la Copa del Mundo de 2026.

Al Pibe lo acompaña su esposa Elvira Redondo, quien le pregunta, cómo vio el partido, a lo que él respondió:

“Me gustó, me gustó un partido exigente, pero el equipo de hoy jugó bien, contagia a los muchachos nuevos que llegan porque juegan bien”.

Sobre la nómina del equipo:

“No, ya tenía la titular. El profesor ya sabe quienes son los titulares, también le está dando la oportunidad a otros jugadores que están buscando. Ahí está el muchacho Puerta que metió el gol, tenía rato que no venía y mira, jugó bastante bien”, explicó.

Le podría interesar: Pibe Valderrama estalló tras la eliminación de Colombia: “Esa hij*** primera vez cuándo va a ser”

El jugador de la cancha:

“Puerta, no solamente por el gol, sino por todo el partido que hizo, y llegó, porque tenía rato que no lo llamaban o cuando venía no le daban la oportunidad, pero ahorita vea, se la dieron y la aprovechó”, respondió una de las máximas leyendas de la Selección Colombia.

En el video, el ‘Pibe’ y su esposa también destacaron la presencia de la hinchada colombiana en el estadio, y comentaron que en el Mundial, Colombia jugará de local por el gran número de asistentes y el apoyo que ha tenido la Selección en el exterior.