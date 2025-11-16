Alias ‘Conde’ fue capturado en Manizales por, presuntamente, abusar sexualmente de una adolescente

Manizales

El caso del presunto abuso sexual a una menor de 14 años lo conoció una familiar de la víctima, quien alertó de la situación en el CAI del barrio La Sultana contando los hechos que se registraron en una zona boscosa del barrio La Carola, por lo que se activó un plan candado para dar con el presunto responsable.

“Rechazamos categóricamente cualquier acto que vulnere la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por medio del plan candado, iniciamos la búsqueda y gracias a la reacción oportuna de las patrullas, este individuo fue ubicado en el plan de Villahermosa vistiendo las mismas prendas registradas en el video suministrado por la familiar”, señala el coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales.

El comandante de la policía agrega que el hombre, al ser abordado por el personal policial, emprendió la huida siendo interceptado unos metros más adelante. De esta manera, el sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de acceso carnal violento.

Se está a la espera de que un juez de control de garantías defina la situación jurídica de ‘El conde’, presunto responsable de 31 años.