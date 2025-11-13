Hoy se deben elegir los proponentes para la licitación del Aeropuerto del Café

Manizales

Hace poco los gremios en Caldas a través de una carta manifestaron su preocupación por la falta de claridad del Aeropuerto del Café y por la posibilidad que sea un solo oferente el que esté interesado en la licitación del proyecto. Ante esta comunicación el gerente del Patrimonio Autónomo comentó que los gremios en el departamento están ejerciendo presión en este proceso licitatorio.

“Es claro que no están muy contentos, digamos, algunos gremios y algunas empresas por la forma como se ha adelantado este proceso que ha sido una forma transparente de cara a la ciudadanía en el SECOP 2 sin reuniones clandestinas y sin componendas”, dijo Merchán.

Merchán explicó que es imposible saber si solo habrá un oferente y comentó que si solo se presenta una empresa y cumple con los requerimientos de ley el proceso de licitación debe seguir. “Con certeza yo le puedo decir a la opinión pública que no sabemos cuántas empresas se van a presentar, si se presenta y cumple con todos los requisitos técnicos, financieros y jurídicos que estamos exigiendo pues sigue en el proceso de licitación”, comentó el gerente

Finalmente, el directivo insistió que si en diciembre no adjudica el proyecto va a renunciar a su cargo