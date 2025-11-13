Dos carreteras al norte y oriente de Caldas están cerradas por varios derrumbes

Manizales

A raíz de las lluvias de esta madrugada, la carretera que conduce de Pácora a Salamina y Manizales, al norte del departamento de Caldas, está cerrada por varios derrumbes, se espera que durante el día se reabra el corredor vial. “Tenemos la vía tapada y vamos con la maquinaria para limpiar y dar apertura”, puntualiza Hugo Fernando Moncada, gerente de Promueve Más.

Entre tanto, otra vía que permanece cerrada es la que conduce del corregimiento de Arboleda a Puerto Venus por la pérdida de banca, pero se trabaja en la zona para restablecer el paso para vehículos livianos. El Gerente de Promueve Más, indica que este problema inició el fin de semana pasado.

“Continúa la pérdida de la banca, hemos realizado unas aplicaciones para que los vehículos pequeños circulen, por eso estamos procediendo a instalar un tubo de 36 pulgadas para hacer lleno y mejorar la movilidad”.

Mientras que la comunidad de la zona rural en Salamina, reporta un derrumbe de gran magnitud que impide el desplazamiento de cientos de habitantes, por lo que los coordinadores de Promueve Más tratan de llegar al lugar para revisar la situación y determinar si la vía es de carácter municipal o departamental y proceder a apoyar.