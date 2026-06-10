SENA desmiente que sea mejor para las empresas pagar monetización antes que contratar aprendices

¿De cuánto es la multa para empresas que no contraten aprendices SENA? Así quedó con reforma laboral Crédito: Sena Seccional Quindío

EDUCACIÓN

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) aclaró que no es cierto que las empresas estén prefiriendo, por economía, pagar una supuesta multa a la entidad antes que vincular aprendices, tras los cambios con la reforma laboral.

David Garzón García, director de Promoción y Relaciones Corporativas de la entidad, explicó en primer lugar que la monetización “no es una multa”, sino una de las alternativas legales con las que cuentan las empresas para cumplir sus obligaciones frente al contrato de aprendizaje.

“De las 42.000 empresas que están reguladas, 8.000 el año pasado, en algún momento del año hicieron pagos de monetización. Esto no quiere decir que se hayan vuelto monetizadoras permanentes, esto no quiere decir que hayan monetizado su cuota, sino que en algún momento hicieron un pago por monetización”, afirmó.

En ese sentido, el directivo del SENA indicó que actualmente la entidad tiene cerca de 42.000 empresas obligadas a contratar aprendices y que, tras la entrada en vigencia de la reforma laboral, se presentó un período de transición normativa que generó inquietudes en el sector empresarial.

Según las cifras entregadas por la entidad, en abril de 2025 el 9,2 % de las empresas reguladas realizaron pagos por monetización, mientras que en abril de 2026 el porcentaje llegó al 12,5 %, un incremento de tres puntos porcentuales.

“Estamos teniendo efecto. Se está estabilizando el sistema y, más o menos, son 5.200 empresas las que, en promedio, de manera mensual, están haciendo estos pagos de monetización”, señaló Garzón.

No hay menos vinculaciones de los aprendices

Ahora, frente al comportamiento de los contratos de aprendizaje, el SENA sostuvo que la reforma laboral no provocó una caída en las vinculaciones.

De acuerdo con la entidad, en 2024 se registraron 392.000 contratos de aprendizaje, equivalentes al 108 % de la meta prevista. En 2025 se alcanzaron 379.800 contratos, con un cumplimiento cercano al 103 %.

Para 2026, la entidad reportó que ya se han registrado 260.000 contratos de aprendizaje, lo que representa cerca del 70 % de la meta anual.

Garzón también rechazó la idea de que resulte más económico monetizar que contratar aprendices.

Según explicó, los cálculos del simulador de contrato de aprendizaje del SENA muestran que las empresas pueden obtener ahorros importantes cuando vinculan aprendices desde la etapa lectiva.

“Cuando las empresas contratan a los aprendices desde la etapa lectiva, por ejemplo, en un programa técnico, pueden ahorrarse casi 12 millones de pesos frente a que se hubieran decidido monetizar. En el caso de los tecnólogos, este ahorro es mucho mayor y llega casi a los 24 millones de pesos”, afirmó García.

El funcionario destacó además que los contratos iniciados desde la etapa lectiva pasaron de representar el 10 % en 2024 a cerca del 17 % en lo corrido de 2026, lo que, según dijo, garantiza procesos formativos más estables para los aprendices.

Sobre el aumento en el recaudo por monetización, explicó que este era previsible debido a que la reforma laboral elevó el valor de la monetización de uno a 1,5 salarios mínimos por aprendiz no contratado.

“Era esperable un aumento en ese recaudo de monetización”, indicó.

¿En que se invierten los recursos de monetización?

Los recursos obtenidos por este mecanismo se distribuyen entre el Fondo Emprender, programas de formación para jóvenes rurales y campesinos, y apoyos de sostenimiento para aprendices que no cuentan con contrato de aprendizaje.

En ese sentido, Garzón defendió los cambios introducidos por la reforma laboral y aseguró que permitieron recuperar el carácter laboral del contrato de aprendizaje.

“La reforma laboral recuperó algo que era propio del sistema jurídico colombiano, el contrato laboral de aprendizaje. Esta decisión saldó una deuda de más de 20 años en favor de nuestras y nuestros aprendices”, concluyó en su intervención el director de promoción.