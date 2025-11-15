Un cachorro de nombre Jack habría sido sometido a malos tratos en Medellín y la policía lo rescató
El perrito de unos cuatro meses fue llevado al Centro de Bienestar Animal La Perla por posible maltrato animal.
En las últimas horas, otro perrito que estaría recibiendo maltrato fue rescatado por la Policía Metropolitana y llevado al Centro de Bienestar Animal La Perla de Medellín, donde es valorado para garantizar su bienestar ante la situación a la que era sometido.
La policía informó que gracias a varios videos que recibieron pudieron observar que el perrito de nombre Jack,de unos cuatro meses, era sometido a posibles malos tratos, por lo que lograron identificar a la persona y la vivienda donde vivía el animalito en una unidad residencial de La Loma de los Bernal, suroccidente de la capital antioqueña.
“En respuesta a un requerimiento ciudadano recibido por la inspección de protección animal del distrito, se analizaron varios videos en los que se observaba a un ciudadano sometiendo a un canino a situaciones de miedo y estrés. Al llegar al lugar, el propietario permitió el ingreso voluntario a la vivienda. Allí se encontró un canino macho, raza criolla, de color negro y café, de aproximadamente cuatro meses de edad, identificado con el nombre de Jack, reportó la Capitán Stefany Rodríguez, comandante de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental (e).
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, agradeció a la comunidad por hacer la denuncia que pone a salvo a este cacharrito y reiteró su rechazo al maltrato animal.