Un cachorro de nombre Jack habría sido sometido a malos tratos en Medellín y la policía lo rescató

Medellín

En las últimas horas, otro perrito que estaría recibiendo maltrato fue rescatado por la Policía Metropolitana y llevado al Centro de Bienestar Animal La Perla de Medellín, donde es valorado para garantizar su bienestar ante la situación a la que era sometido.

La policía informó que gracias a varios videos que recibieron pudieron observar que el perrito de nombre Jack,de unos cuatro meses, era sometido a posibles malos tratos , por lo que lograron identificar a la persona y la vivienda donde vivía el animalito en una unidad residencial de La Loma de los Bernal, suroccidente de la capital antioqueña.

“En respuesta a un requerimiento ciudadano recibido por la inspección de protección animal del distrito, se analizaron varios videos en los que se observaba a un ciudadano sometiendo a un canino a situaciones de miedo y estrés. Al llegar al lugar, el propietario permitió el ingreso voluntario a la vivienda. Allí se encontró un canino macho, raza criolla, de color negro y café, de aproximadamente cuatro meses de edad, identificado con el nombre de Jack, reportó la Capitán Stefany Rodríguez, comandante de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental (e).

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, agradeció a la comunidad por hacer la denuncia que pone a salvo a este cacharrito y reiteró su rechazo al maltrato animal.