River Plate, sin uno de los colombianos, para el duelo clave ante Vélez por Liga Argentina

River Plate enfrenta el duelo clave ante Vélez Sársfield por la fecha 16 (última) de la Liga Argentina, con la obligación de conseguir tres puntos en la última jornada para no salir de zona de clasificación para los playoffs del Clausura 2025. Además, su participación en la Copa Libertadores 2026, todavía está en duda.

Con 21 puntos, producto de 6 victorias, 3 empates y 3 derrotas, los dirigidos por el técnico Marcelo Gallardo visitan el Estadio José Amalfitani, con capacidad de recibir a 49.540 aficionados locales, que con el tiquete asegurado para la fase final, reciben al conjunto millonario, el domingo 16 de noviembre a partir de las 3:00 pm (hora Colombia).

Juanfer Quintero, de frente contra periodista argentino: “Cuando quedemos campeones, no digas nada”

Miguel Borja, por fuera de los convocados

En la lista de 23 futbolistas convocados por Gallardo, destacó la ausencia de Miguel Ángel Borja, quien finaliza contrato en diciembre de 2025 con River Plate. Algunos rumores sobre su futuro lo vinculan con clubes colombianos y mexicanos, y su continuidad en el equipo tendría los días contados.

Delantero de River Plate y Selección Colombia, cerca del América de Cali

De los tres colombianos en el equipo (con Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño), el atacante que pertenece a River desde agosto de 2022, y con pasado en Junior, Palmeiras, Internacional de Palmira, Deportivo Cali, Livorno, Santa Fe, Gremio y Atlético Nacional; marcó 62 goles y registró 10 asistencias en 159 partidos en cancha, para un promedio de 0,39 goles por partido y 45,3% de efectividad.

¿Qué debe pasar para que River clasifique a Libertadores 2026?

Boca Juniors venció a River Plate y consiguió su cupo a Copa Libertadores: resumen y goles

El equipo está obligado a ganar para no depender de los resultados en otras canchas y clasificar a los octavos de final, en la última ronda del campeonato. Adicionalmente, su disputa con Argentinos Júniors en la reclasificación está encendida, ya que ambos clubes tienen opciones de avanzar en la competencia y la diferencia es de 2 puntos, en la tabla anual.

Esta última disputa busca al último clasificado para el certamen de clubes más relevante de Conmebol. Los cupos de argentinos para la Copa Libertadores 2026, son para Platense (campeón del Torneo Apertura), Independiente Rivadavia (campeón de Copa), de Sbastián Vlla, Rosario Central (mejor ubicado en tabla anual), de Jáminton Campaz y Boca Júniors (siguiente mejor ubicado en la tabla anual).

Los dos cupos restantes serán para el campeón del Torneo Clausura, y para el que sume más puntos entre River y Argentinos Júniors, en la tabla anual.