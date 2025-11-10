Delantero de River Plate y Selección Colombia, cerca del América de Cali

En el marco de la previa para la fecha 20 de la Liga Colombiana, donde cuatro quipos (América de Cali, Alianza, Santa Fe y Águilas Doradas) luchan por dos cupos en los cuadrangulares finales, que parcialmente so ocupados por el conjunto vallecaucano y por el equipo de Valledupar.

Sin embargo, considerando la tabla de la reclasificación, las directivas de los clubes ponen la mira en la Copa Libertadores y Sudamericana 2026, donde esperan desarrollar una buena presentación que endereza el camino de los clubes colombianos en el plano internacional.

Miguel Borja se pronunció luego de fallar penalti con el River: “Queda mucha historia por contar”

Según la información revelada por el periodista deportivo Carlos Arturo Arango, en Zona Libre de Humo, América de Cali tendría dentro de sus planes concretar el fichaje de un jugador que ha sido tenido en cuenta para la Selección Colombia, y que pertenece a River Plate.

Miguel Borja estaría en los planes de América de Cali

Aunque el contrato que vincula a Miguel Ángel Borja con el conjunto millonario tiene vigencia hasta diciembre de 2025 y su salida parece inminente, todavía no se contemplaba un panorama claro con relación a su próximo club.

Video: Borja falló y Villa fue la gran figura en la eliminación de River de la Copa Argentina

Estos fueron los detalles revelados por el medio vallecaucano con relación al futuro de Miguel Borja:

“Miguel tiene unos números en mente que quiere que se le llegue. Hay algo muy adelantado con un club de México, uno de los grandes de allá, y están próximos a intercambiar documentos. Creo que si América llega a esos números se va para América”, explicó el periodista.

‘Él está buscando unos años más de buena competencia, pero tiene unas pretenciones. Si América llega, se puede dar", agregó.

Miguel Ángel Borja sorprende con declaraciones sobre su futuro, en medio de críticas de hinchas

Miguel Borja con River Plate

El cordobés de 32 años no atraviesa por el mejor momento de su carrera, pues con dos goles en 13 participaciones, un sector de la afición no está del todo satisfecha con su trabajo en el Torneo Clausura, donde River marcha sexto en la tabla de posiciones de la zona B.

No obstante, desde su llegada al club en agosto de 2022, el atacante con pasado en Junior, Palmeiras, Gremio, Atlético Nacional, Internacional de Palmira, Independiente Santa Fe, Olimpo, Livorno, Deportivo Cali, La Equidad y Cúcuta Deportivo; registra 62 tantos y 10 asistencias en 8.612 minutos jugados, según la estadística de Transfermarkt.

Su próximo partido con River, tras caer en el clásico ante Boca 2-0, será frente a Vélez Sársfield por la última fecha del campeonato doméstico, el domingo 16 de noviembre a partir de las 4:00 pm, en calidad de visitante.