Pronóstico del IDEAM para el clima del 7 al 9 de noviembre: Hay altas probabilidades de lluvias

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), emitió recientemente un comunicado en el que indicaron cómo estará el clima para el fin de semana del 7 al 9 de noviembre en algunas regiones de Colombia. Según esto, se espera que, en el transcurso de estos días, el cielo este parcialmente nublado en gran parte del país.

En Bogotá, se espera una condición de cielo entre ligera y parcialmente nublada durante los tres días, con algunas lluvias leves, principalmente en horas de la tarde. La temperatura oscilará entre los 8 °C y 21 °C.

Viernes 7 de noviembre:

Finalizando el día, se espera una concentración de humedad hacia el occidente y el norte del país, donde podrían presentar lluvias, especialmente en horas de la tarde y la noche, en zonas de Chocó, Cesar, Cauca, Valle del Cauca y Santander.

Precipitaciones de menor intensidad, se esperan para el norte de Boyacá, el noroccidente de Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, el occidente y sur de Tolima, y Vichada. Algunos chubascos son posibles en Atlántico, Magdalena, Bolívar y sectores de Córdoba y Sucre, principalmente en horas de la tarde.

Algunos chubascos son posibles en Atlántico, Magdalena, Bolívar y sectores de Córdoba y Sucre, principalmente en horas de la tarde. Para gran parte de la Orinoquia y la Amazonia se prevé una disminución de las lluvias, con tendencia a condiciones de tiempo seco. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan condiciones nubosas con posibles precipitaciones; no se descarta actividad eléctrica, particularmente al norte y oriente del área y en su zona marítima.

Sábado 8 de noviembre:

Regiones Andina, Pacífica y norte de la Orinoquia: se espera moderada nubosidad. Lluvias fuertes podrían presentarse en algunos sectores de los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño, Casanare, Arauca, Vichada, Norte de Santander, el noroccidente de Cundinamarca, el occidente de Boyacá y el sur de Bolívar.

Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Córdoba: Precipitaciones de menor intensidad se prevén para esta zona. Para gran parte de la Amazonia y el oriente del Caribe se pronostican condiciones de tiempo seco o con lluvias cortas. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican lluvias a diferentes horas del día, acompañadas en algunos casos de descargas eléctricas.

Domingo 9 de noviembre: