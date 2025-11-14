Petro entrega 466 hectáreas al pueblo indígena Zenú.“Esta es la Reforma Agraria más grande”

El presidente Gustavo Petro, junto a la ministra de Agricultura Martha Carvajalino y el director de la Agencia Nacional de Tierras ─ANT─, Juan Felipe Harman, entregó 466 hectáreas al resguardo indígena Zenú, cumpliendo los compromisos asumidos con las autoridades tradicionales y avanzando en la ampliación de uno de los resguardos más grandes del país, ubicado entre los departamentos de Córdoba y Sucre.

“Estamos haciendo la Reforma Agraria más grande del mundo. Nos estamos acercando al millón de hectáreas para repartir entre el campesinado”, afirmó el presidente Gustavo Petro.

El acto, marcó el inicio de la implementación de la Reforma Agraria para esta comunidad, históricamente afectada por desplazamientos forzosos y por el asesinato de líderes sociales que, durante décadas, han defendido su territorio en el departamento de Córdoba.

Logro histórico para el pueblo Zenú

A su turno, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, destacó que “nunca antes el Pueblo Indígena Zenú había contado con un convenio que les permitiera visitar sus predios, analizar cada hectárea y cada espacio vital para su comunidad y su organización. El pueblo Zenú tiene la capacidad, la organización y la disposición para avanzar junto a la ANT, y así superar el rezago de sus procesos de adquisición de tierras”.

El alto funcionario agregó que “la época de los derechos de petición sin respuesta durante 4, 5 o 7 años, solicitando ampliaciones territoriales, termina hoy, porque las comunidades y sus autoridades contarán con equipos técnicos que faciliten y resalten las diligencias y visitas necesarias para acelerar los procesos de la ANT”.

En su intervención, Martín Darío Moreno Arguello, Cacique Mayor Regional del Pueblo Zenú, fue enfático al recordarle a los miles de asistentes la diferencia del gobierno central actual y los gobiernos anteriores. Con voz fuerte señaló: “este ha sido el gobierno que ha puesto en marcha una Reforma Agraria Integral, real y contundente para los pueblos indígenas y para las minorías étnicas”.

Y, reiteró. “Quiero decirle doctor Harman que lo admiro, lo respeto, porque usted ha tenido las huevas suficientes para arrebatar y recuperar tierras que han estado en manos de narcotraficantes y de clanes políticos. Usted ha tenido los cojones necesarios para ir, reclamar esas tierras y ponerlas al servicio de las comunidades indígenas y del servicio del sector campesino”.

Decreto para compra de hectáreas

En la Asamblea, el presidente Gustavo Petro anunció la firma de un decreto para comprar 150.000 hectáreas al Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV).

“Entonces, compraremos 150.000 hectáreas, eso es lo que ocurre inmediatamente después de la firma del decreto. La Unidad de Víctimas podrá repartir ese dinero para reparar a las víctimas según el listado correspondiente, un listado que hay que vigilar muy de cerca, señores del Ministerio de Agricultura y del Gobierno, porque en tiempos electorales podría usarse para votos”, afirmó el mandatario.

El presidente agregó: “Con estas 150.000 hectáreas, si antes contábamos con 750.000 en el Fondo de Tierras, ahora si nos estamos acercando al millón de hectáreas para entregar al campesinado”.