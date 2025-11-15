Nómina titular de Selección Colombia para amistoso con Nueva Zelanda

El técnico Néstor Lorenzo presentó la nómina titular para el partido de la Selección Colombia ante Nueva Zelanda en Fort Lauderdale, programado para el sábado 15 de noviembre desde las 7:30 pm en el Chase Stadium, de La Florida. Nueve cambios se produjeron con relación a los jugadores que iniciaron el más reciente compromiso, ante Canadá, en octubre. Ese día el partido finalizó con un pálido empate sin goles.

Titulares de la Selección Colombia para enfrentar a Nueva Zelanda

Para esta oportunidad, el seleccionador argentino optó por alinear desde el arranque a

Portero: Álvaro Montero.

Defensas: Santiago Arias, Yerry Mina, Carlos Cuesta y Álvaro Angulo.

Mediocampistas: Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias y James Rodríguez.

Delanteros: Luis Díaz y Jhon Córdoba.

El historial entre la Selección Colombia y Nueva Zelanda desde 1926 solo tiene un antecedente y hay que remontarse hasta la Copa Confederaciones 2003 que se desarrolló en Francia.

En aquella oportunidad, ‘La Tricolor’ hizo parte del grupo A junto a Japón, Nueva Zelanda y Francia; y durante la fecha 2, lo venció 3-1 con un golazo de chilena de Mario Yepes.

Cabe mencionar que Nueva Zelanda está calificada a la Copa del Mundo, y en el sorteo de la fase de grupos que se realizará el viernes 5 de diciembre, estará ubicado en el bombo 3. Es decir, que es uno de los posibles rivales de Colombia en la primera ronda del certamen mundialista.

Una vez finalice el encuentro, el combinado nacional viajará rumbo a Nueva York para encarar el duelo del próximo martes 18 de noviembre ante Australia, en el último partido amistoso del año.

La Selección Colombia espera ganar sus dos compromisos amistosos de noviembre para tener posibilidades de instalarse en el primer bombo. De lo contrario, quedará sembrada en el segundo.