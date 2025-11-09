“Estadounidenses recibirán bono de 2.000 USD gracias a los aranceles”: Trump

Mediante su plataforma Truth Social, el presidente Donald Trump, afirmó que, gracias a los aranceles, los estadounidenses podrán tener un bono de 2.000 dólares y además, lanzó fuertes críticas a las personas que están en contra de estos impuestos.

“¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos!. Ahora, somos el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación y con un precio récord en el mercado de valores", detalló Trump en su plataforma Truth Social.

Durante el escrito, el presidente de los Estados Unidos, también aseguró que, “los planes de pensiones 401k, están en su nivel más alto” y que pronto, se empezará a pagar la deuda gracias a lo ingresado por los gravámenes.

“Se pagará un dividendo de al menos 2.000 dólares por persona (¡sin incluir a las personas con altos ingresos!), a todo mundo), añadió el mandatario.

¿Qué dice el alto tribunal estadounidense?

El alto tribunal, analizó si una ley de poderes económicos en emergencias internacionales, es suficiente para que el presidente imponga estos gravámenes a otros países sin necesitar el respaldo del Congreso, como defiende la Administración estadounidense, o si necesita el respaldo del legislativo, a quien la Constitución le otorga la potestad, fuera de esta ley, de decidir sobre los impuestos.

Frente a esto, Trump aseguró que, el cuestionamiento “es ridículo” y que, según él, eso no es lo que los grandes fundadores tenían en mente. Además, instó que las empresas están llegando ´en masa´al país gracias a los aranceles.

“¿No se le ha informado al Tribunal Supremo de EE.UU? ¿Qué demonios está pasandó?“, dijo el presidente norteamericano.