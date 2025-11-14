🔴EN VIVO | Francia vs. Colombia por un cupo a los octavos del Mundial Sub-17: siga acá el partido

Llego la hora de los duelos directos. Este viernes 14 de noviembre, <b>la Selección Colombia se medirá ante Francia </b>por un cupo a los octavos de final, en el <b>Mundial Sub-17</b> que se está jugando en Qatar. <b>Este es una de las llaves más interesantes de los dieciseisavos de final,</b> entre la Tricolor colombiana que ha venido de menos a más en este campeonato y un rival muy relevante a nivel europeo, pero que aún no ha sido tan imponente como se esperaba en esta Copa del Mundo.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/11/10/colombia-vs-corea-del-norte-en-vivo-por-la-fecha-3-del-mundial-sub-17-siga-gratis-el-partido/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/10/colombia-vs-corea-del-norte-en-vivo-por-la-fecha-3-del-mundial-sub-17-siga-gratis-el-partido/"><b>Colombia consiguió el primer triunfo en el Mundial Sub-17 ante Corea del Norte: resumen y goles</b></a><b>Colombia viene de ganarle 2-0 a Corea del Norte</b>, por el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase grupos, triunfo con el que logró avanzar como segunda selección del grupo G con 5 puntos y diferencia de gol de +2. Este duelo fue decisivo para la Selección ya que había igualado ante el Salvador y Alemania. Sin embargó, jugadores como <b>Santiago Londoño, Cristian Florez, Cristian Orozco </b>y el arquero <b>Jorman Mendoza</b>, han sido fundamentales para el engranaje del equipo.El seleccionado francés, por su parte, no parece ser un rival fácil a vencer. Aun que <b>terminó como líder del grupo K con 4 unidades,</b> este zona se hizo muy pareja ya que todos los equipos quedaron con la misma cantidad de puntos.Francia en la fase de grupos de este Mundial Sub17 le ganó a<b> Chile</b>, empató con<b> Canadá</b> y perdió ante <b>Uganda. </b>