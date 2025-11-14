Dos personas fallecidas deja explosión en una mina de carbón en Landázuri, Santander

Bucaramanga

Una explosión registrada en la mañana de este viernes 14 de noviembre en una mina de carbón ubicada en la vereda Vizcaíno, en la vía que conduce hacia Cimitarra, en Landázuri, Santander, dejó como resultado tres personas fallecidas, según el informe preliminar entregado por las autoridades locales.

El hecho se presentó, cuando un estallido dentro del socavón alertó a los habitantes del sector y activó de inmediato los organismos de respuesta. Hasta el lugar acudieron unidades de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, el Ejército Nacional y personal del Hospital de Landázuri para apoyar las labores de rescate y verificación.

Las autoridades indicaron que las condiciones climáticas han dificultado la atención de la emergencia, debido a las fuertes lluvias que se registran en la zona y a los problemas en las comunicaciones, lo que ha limitado el flujo de información desde el punto del incidente.

El reporte fue confirmado por el ingeniero Sergio Aguilar, del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), quien señaló que las labores continúan en el área mientras se esclarecen las causas de la explosión y se identifican plenamente a las víctimas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y se espera un informe oficial más detallado en las próximas horas.