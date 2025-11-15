¿Cuánto tiene que invertir en un CDT para ganar, en tres meses, 1 salario mínimo de intereses?

De acuerdo con los datos de ‘Mejor CDT’ para noviembre de 2025, las entidades financieras muestran diferencias importantes, según el plazo que usted elija para invertir en un ‘Certificado de Depósito a Término’.

Para quienes buscan una inversión a un año, ‘Credifamilia’ se sitúa en el primer lugar con una tasa del 9.9%, seguida de ‘IRIS’ con 9.7% y ‘Coltefinanciera’ con 9.6%. Esto convierte a este rango en uno de los más atractivos para obtener intereses estables.

En las inversiones a seis meses, el comportamiento cambia, ya que ‘IRIS’ lidera con una tasa del 9.4%, ‘Ban100’ se ubica en el segundo puesto con 9.35% y ‘Coltefinanciera’ se mantiene competitiva con un 9%, ofreciendo alternativas sólidas para quienes prefieren plazos intermedios.

En los CDT de tres meses, pensados para quienes priorizan liquidez, ‘IRIS’ vuelve a destacar con una tasa del 9.05%, seguida por ‘Coltefinanciera’ con 8.7% y ‘Mundo Mujer’ con 8.45%, confirmando que el rendimiento varía significativamente según el tiempo de permanencia.

¿Cuánto capital se necesita para obtener un salario mínimo en intereses según cada plazo?

Usando las tasas de noviembre de 2025 y aplicando una fórmula simple que proporcionalmente ajusta el interés según el tiempo, es posible estimar cuánto capital se necesita para obtener $1.423.500 mensuales en intereses.

Por ejemplo, en un CDT a tres meses con una tasa del 9.05% efectivo anual, el monto requerido asciende a aproximadamente $62.9 millones, una cifra elevada debido al corto plazo y al menor tiempo de generación de rendimientos.

Cuando el plazo se amplía a seis meses con una tasa del 9.4%, el capital necesario disminuye de forma notable hasta cerca de $30.3 millones, mostrando cómo un periodo intermedio mejora la eficiencia del rendimiento.

Adicionalmente, en un CDT a un año con una tasa del 9.9%, la inversión necesaria ronda los $14.4 millones, convirtiendo esta opción en la más favorable para quienes buscan producir un salario mínimo mensual con el menor capital posible.

¿Qué plazo resulta más conveniente para lograr ingresos mensuales equivalentes a un salario mínimo?

Considerando únicamente las tasas suministradas por ‘Mejor CDT’, el plazo de un año se posiciona como la alternativa más eficiente para quienes desean generar ingresos mensuales equivalentes a un salario mínimo mediante intereses.

Aunque los CDT a tres y seis meses ofrecen tasas competitivas, el capital requerido para alcanzar la misma meta es considerablemente mayor, ya que estos plazos representan una fracción menor del año y, en consecuencia, generan un rendimiento acumulado más limitado.

Esta diferencia explica por qué, aun con tasas cercanas, los plazos cortos exigen inversiones iniciales mucho más altas para producir el mismo flujo de ingresos.

Por otra parte, el CDT a un año, impulsado por tasas más altas y un periodo completo de capitalización, reduce significativamente el monto necesario para lograr el objetivo.

Por ende, para quienes buscan estabilidad y una mayor eficiencia en la relación entre capital invertido y retorno mensual, la modalidad anual surge como la opción más accesible y estratégica, especialmente cuando el propósito es asegurar un ingreso equivalente al salario mínimo vigente.