Candidato presidencial de Chile propone enviar a El Salvador a migrantes indocumentados

Candidato chileno a la presidencia defendió el uso de la fuerza letal contra criminales y propone enviar migrantes con antecedentes al Salvador.

En entrevista con AFP, el diputado Johannes Kaiser, de 49 años, aseguró que, le gustaría enviar a la cárcel de alta seguridad implementada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele para pandilleros, a “extranjeros ilegales que se encuentran en Chile con antecedentes penales, miembros del Tren de Aragua y de organizaciones criminales”.

El candidato Kaiser, durante su las afirmaciones, defendió el uso de la fuerza letal contra los criminales y criticó el rol de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, dijo que “Siempre están protegiendo a terroristas, delincuentes y narcotraficantes”.

Además, enfatizó en que los derechos humanos consisten en evitar los asaltos en la noche, que no violen a las mujeres o roben las casas y no que impidan que le disparen al asaltante.

El candidato de derecha, Johannes Kaiser, está en el tercer lugar en las encuestas con miras a las elecciones presidenciales chilenas que se llevarán a cabo el próximo 16 de noviembre.