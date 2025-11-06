Candidato presidencial de Chile propone enviar a El Salvador a migrantes indocumentados
El candidato ultraderechista, Johannes Kaiser, también defendió el uso de fuerza letal contra criminales.
En entrevista con AFP, el diputado Johannes Kaiser, de 49 años, aseguró que, le gustaría enviar a la cárcel de alta seguridad implementada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele para pandilleros, a “extranjeros ilegales que se encuentran en Chile con antecedentes penales, miembros del Tren de Aragua y de organizaciones criminales”.
El candidato Kaiser, durante su las afirmaciones, defendió el uso de la fuerza letal contra los criminales y criticó el rol de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, dijo que “Siempre están protegiendo a terroristas, delincuentes y narcotraficantes”.
Además, enfatizó en que los derechos humanos consisten en evitar los asaltos en la noche, que no violen a las mujeres o roben las casas y no que impidan que le disparen al asaltante.
El candidato de derecha, Johannes Kaiser, está en el tercer lugar en las encuestas con miras a las elecciones presidenciales chilenas que se llevarán a cabo el próximo 16 de noviembre.