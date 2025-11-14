Tres candidatos a la Presidencia de Chile que defienden la dictadura cívico-militar de Pinochet

Como muestra de la radicalización del discurso de la que son sujetas las campañas políticas de la actualidad en el mundo, por primera vez en Chile cerca de la mitad de los candidatos a la Presidencia justifican el golpe de Estado impulsado por Augusto Pinochet y, en mayor o menor medida, la dictadura cívico-militar.

Justamente, dos de los tres aspirantes que promueven este discurso son familiares directos de figuras que desempeñaron un papel clave en el régimen: José Antonio Kast y Evelyn Matthei, quienes además cuentan con chances reales de, al menos, avanzar a la segunda vuelta electoral, de acuerdo con las encuestas realizadas en el país austral.

En su juventud, el ultraderechista Kast y la candidata de la derecha tradicional Matthei apoyaron la continuidad del dictador en el referéndum de 1988, participando en propaganda televisiva a su favor.

Kast, de 59 años, es hermano de Miguel Kast, quien estuvo al frente de distintos ministerios de Pinochet, fue presidente del Banco Central y miembro de los Chicago Boys, el grupo de economistas responsables de las reformas neoliberales del régimen.

A su vez, Matthei, de 72 años, es hija de Fernando Matthei, uno de los generales miembros de la Junta Militar golpista, que ejerció también como ministro de Salud durante la dictadura.

El tercer candidato es Johannes Kaiser, mucho más radical en su postura, algo que lo distingue de Kast y de Matthei, quienes han optado por no hablar sobre la dictadura al máximo posible en la contienda electoral actual.

La dictadura en el centro de la dicusión de cara a las elecciones presidenciales en Chile

El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile, encabezadas por el comandante en jefe, Augusto Pinochet, derrocaron al presidente socialista Salvador Allende, quien se suicidó en medio de los ataques de las tropas del ejército y los aviones de la Fuerza Aérea al Palacio de la Moneda en Santiago.

El golpe de Estado, apoyado por Estados Unidos como parte de la Operación Cóndor, puso fin al gobierno democrático de Allende en Chile.

Así se impuso una dictadura cívico-militar que se prolongó por casi 17 años y que dejó a más de 3.200 personas asesinadas además de 1.162 desaparecidas, junto a unas 40 mil que sobrevivieron al encarcelamiento por motivos políticos, quienes en su mayoría fueron torturadas, de acuerdo con las cifras reconocidas por el país.

52 años después, los ecos de la dictadura resuenan en la memoria colectiva de un país que, en agosto de 2023, presentó el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia bajo el mandato de Gabriel Boric, quien será hasta diciembre el presidente del país, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte de las víctimas del régimen.

Del abanico de aspirantes presidenciales de derecha y extrema derecha, quien presenta una posición más cambiante sobre la dictadura es Evelyn Matthei y eso se refleja a través de sus pronunciamientos sobre este plan: hace dos semanas lo calificó como una “venganza”, pero en el último debate aseguró que, de ser electa, “seguirá” con la iniciativa argumentando que “los derechos humanos son básicos”.

José Antonio Kast ha sido más cauto al momento de referirse al tema durante estos comicios, pese a haber defendido al régimen y a algunas de sus figuras prominentes, como al exintegrante de la policía secreta de Pinochet condenado a más de mil años de cárcel, Miguel Krassnoff, en las dos ocasiones anteriores en las que se lanzó a la Presidencia.

En contraposición, Johannes Kaiser es directo a la hora de defender el régimen de Pinochet, prometiendo “homenajes y estatuas” del dictador e indultar a los condenados por crímenes cometidos a partir del golpe militar.

¿Qué dicen Matthei, Kast y Kaiser sobre Pinochet y la dictadura?

En 1998, cuando Augusto Pinochet fue arrestado en Londres por su implicación en los delitos de genocidio, torturas y desaparición de personas durante la dictadura, Matthei, siendo senadora, protestó fervorosamente y llamó al boicot de productos ingleses y españoles, país del que provino la orden de detención. Dos años después lo recibió en Chile cuando regresó de su arresto domiciliario en la capital británica.

Sin embargo, la exalcaldesa de la comuna santiaguina de Providencia, en múltiples apariciones públicas, ha negado ser pinochetista e incluso ha dicho que su padre tampoco lo fue; además ha reconocido la dictadura.

Pero en abril de este año justificó el golpe asegurando que “no había otra alternativa” porque el país iba “derechito a Cuba”. Agregó que en los primeros años “era inevitable que hubiese muertos”.

Kast también niega ser pinochetista. No obstante, en 2017 dijo que el dictador habría votado por él en su confrontación por el poder con Sebastián Piñera. En esos comicios también comparó el régimen con los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y afirmó que en Chile “no se encerró a los opositores”.

El candidato, quien es hijo de un inmigrante alemán que recaló en Chile luego de militar en las juventudes del Partido Nazi, adopta una perspectiva negacionista que se estrella con el reconocimiento que ha hecho el Estado chileno sobre el encarcelamiento de unas 40 mil personas por razones políticas durante la dictadura.

En cambio, Kaiser es abiertamente pinochetista y ha hablado sobre el régimen en múltiples ocasiones. Dice que el dictador acabó con “un gobierno como el de (Nicolás) Maduro en Chile” y defiende su gestión a nivel económico, institucional e incluso democrático, pues asegura que “entregó el poder después de un plebiscito establecido en 1980″.

Aunque al ser consultado por los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos, el fundador del Partido Libertario de Chile dice que son “absolutamente condenables”.

Kaiser ha llegado a decir que apoyaría “sin dudas” un nuevo golpe de Estado “con todas las consecuencias”. El candidato de 49 años se sitúa en la tercera plaza en algunos sondeos, superando a Matthei y estableciendo cercanía a Kast.