Bases militares extranjeras en Ecuador: qué se vota en el referéndum y qué consecuencias tendría

Esta vista aérea muestra las instalaciones que albergaban un puesto de operaciones avanzado de Estados Unidos en la Base Aérea Eloy Alfaro en Manta, Ecuador, el 8 de noviembre de 2025. AFP.

De la base militar de Estados Unidos en Manta sólo quedan habitaciones vacías sin ventanas, polvo y maleza. El eventual regreso de un destacamento similar divide a los ecuatorianos entre el desafío de enfrentar al narcotráfico y el temor de reabrir viejas heridas tras denuncias de abusos.

Durante el referéndum que votarán los ecuatorianos el próximo domingo, se les preguntará si aprueban el regreso de las bases militares extranjeras al país.

El establecimiento de estas instalaciones en Ecuador quedó prohibido con la Constitución del 2008, redactada durante el gobierno de Rafael Correa, lo que llevó al cierre de la base estadounidense ubicada en Manta.

La pregunta que verán los ecuatorianos en el tarjetón:

¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

La iniciativa del presidente Daniel Noboa cuenta con el apoyo de la mayoría 61%, según la encuestadora Cedatos, un espaldarazo a su ofensiva sin tregua contra las numerosas bandas narcotraficantes que siembran terror.

¿Qué implicaciones tendría para la región?

Luisa María Lozano, directora del programa de Relaciones Internacionales, Universidad de La Sabana, alerta que la militarización extranjera en una zona de Ecuador podría incluso recrudecer la crisis de violencia que ya vive el país.

“Esto podría traer un recrudecimiento de la violencia de organizaciones criminales en respuesta a esta creciente militarización y también en respuesta a la presencia de los Estados Unidos vigilando sus actividades. Podría tener efectos colaterales en la población al recrudecerse esta violencia que no necesariamente estaría direccionada hacia las bases militares, sino también hacia otros lugares o poblaciones”.

También, explica que esto podría generar tensiones entre los países de la región, en lo que podría estar involucrado Colombia.

“Podría generar tensiones con Colombia, Perú, Venezuela, en el sentido de una posible vigilancia de las actividades de estos países por parte de los Estados Unidos y asimismo la presencia de los Estados Unidos siempre ha generado tensiones en lo que significa la soberanía de los países de la región frente a la influencia de los Estados Unidos”.

Finalmente, a nivel el geopolítico podría dificultar o tensionar algunas relaciones económicas con China.