¿Cuántos saltos de cuerda equivalen a correr 1 km?: Cálculo por minuto e intensidad

Los ejercicios conocidos como cardiovasculares, más comúnmente conocidos como cardio, son aquellos que como lo indica su nombre, aumentan la frecuencia cardiaca, así como la respiración con el objetivo de mejorar la resistencia física. Este tipo de ejercicios, se diferencian de otros más específicos, dado que trabajan grandes grupos musculares al tiempo, de forma repetitiva y constante.

Este tipo de ejercicios, dentro de los que destacan algunos como correr, nadar, bailar, subir escaleras o saltar la cuerda, son una de las principales opciones para aquellas personas que desean crear hábitos en el deporte, dado la facilidad para realizarlos, pues se pueden practicar (en su mayoría) en cualquier espacio, y consigo trae resultados como quemar calorías, bajar de peso o aumentar la resistencia.

Beneficios del cardio

Dentro de los otros beneficios que trae para la salud el cardio, se encuentran aspectos como mejoras en la presión arterial, aumenta la energía, ayuda a reforzar el sistema inmunológico, control de colesterol y azúcar, y se ha encontrado que además de todo esto, también logra disminuir el estrés y mejorar la calidad del sueño.

Por todas estas razones, el cardio es el ejercicio favorito para muchas personas, sin embargo, los expertos han encontrado que hay un ejercicio en particular que además de que se puede realizar casi que en cualquier lugar, trae mejores resultados en una cantidad de tiempo menor, se trata de saltar la cuerda.

¿Saltar la cuerda o correr?

En cuanto a la equivalencia entre estos dos tipos de ejercicios, hay una variable de gran importancia, y es la intensidad a la que se realice el ejercicio, pues por ejemplo, a una baja intensidad en el salto de cuerda por 10 minutos, se podrían quemar 105 calorías, mientras que corriendo, se perderían 117. Pero a pesar de esto, si la intensidad aumenta, los resultados de saltar la cuerda serían más efectivos, pues a media intensidad se queman 140, y en alta 146, mientras que trotando en media 126, y en alta serían 140.

Con base en esto, se ha encontrado que saltar la cuerda entre 1.000 y 1.200 veces, sería el equivalente a correr un kilómetro, variando según la altura de salto y la intensidad en que se realice el ejercicio. Además, se ha establecido que saltar la cuerda por 10 minutos, es equivalente a trotar por media hora.

Beneficios de saltar la cuerda

Esto se debe a que al realizar este ejercicio, se encuentran involucrados músculos de la parte inferior del cuerpo, además de los hombros, bíceps, tríceps y antebrazos. Además, según la intensidad y el tiempo por el que se realicen, se pueden utilizar como ejercicios tanto aeróbicos como anaeróbicos. Sin embargo, para aquellas personas que poseen lesiones en partes del cuerpo como rodillas, tobillos o cadera, no se les recomienda realizar este tipo de actividades, pues tienen un impacto importante sobre las articulaciones.

