¿Es malo hacer ejercicio todos los días? Controversiales respuestas de expertos

La Organización Mundial de la Salud, indica que, el hacer ejercicio regula tanto la salud física como la mental. Explican que, “las personas que no hacen suficiente ejercicio presentan un riesgo de mortalidad de un 20% a un 30% superior a las que son suficientemente activas”.

Por lo que se le recomienda a todas las personas realizar actividad física sin importar la edad. No obstante, se ha de creer que el esfuerzo continuo también puede llegar afectar de alguno u otra forma el cuerpo a pesar de que se cuente con una rutina sugerida por un experto.

¿Es malo hacer ejercicio todos los días?

De acuerdo con el doctor Edward Laskowski profesional certificado por American Board of Physical Medicine and Rehabilitation (Junta Estadounidense de Medicina Física y Rehabilitación) y codirector del Centro para Medicina del Deporte de Clínica Mayo, hacer ejercicio no está mal, no obstante se debe medir dos cosas, tanto la cantidad de ejercicios que se realizan y el tiempo.

Puesto que se recomienda que se debe realizar al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana. Sin embargo, el estudio publicado por ‘National Library of Medicine’, indica que realizar ejercicio todos los días no es para nada bueno para la salud, debido a que el cuerpo debe tener descanso.

Resaltan que, cumplir con el mínimo de actividad física recomendado en las guías de actividad física, esta bien, sin embargo, dentro de la investigación encontraron que el descanso también beneficia al cuerpo.

Por lo que da como resultado, una respuesta neutral, pero con diferentes observaciones, ya que no está claro el límite sobre el beneficio o el posible daño que puede causar una mayor actividad física.

Ejercicios rápidos y sencillos para tener buena salud

El centro Parkland Community Helth Plan, expertos en salud, ha de indicar que si la persona desea beneficiar a su cuerpo con actividad física sin tener que gastar mucho tiempo o en su defecto sin exceder, existen ejercicios que se pueden agregar a la rutina diaria.