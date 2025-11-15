Presidente Petro lamenta muerte de menores y justifica bombardeo en Guaviare

POLÍTICA

En respuesta a la Defensoría del Pueblo, el presidente de la República, Gustavo Petro lamentó la muerte de seis menores en medio de un bombardeo contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, pero justificó el operativo argumentando que iban a emboscar a 20 soldados.

“Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si dejo avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque deje emboscar a los soldados. Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”.

#POLÍTICA | El presidente de la República, Gustavo Petro (@petrogustavo) lamentó la muerte de seis menores en medio de un bombardeo contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en Guaviare, pero justificó el ataque argumentando que iban a emboscar a 20 soldados.

Vía… pic.twitter.com/mgKlXpzBEi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 15, 2025

En otro trino, el jefe de Estado advirtió que su política de paz “ha estado acompañada de acción militar cuando toca”.

“Teníamos 150 hombres de alias Mordisco fuertemente armados avanzando por la selva del Guaviare en dirección a un pelotón de 20 soldados a los que yo podía reforzar con munición, pero podían tambien ser emboscados o contra emboscados. Perderíamos 20 jóvenes al servicio del estado y la sociedad”.

Se las dan de duros para conseguir votos y ahora se ponen blandos, ahora la oposición critíica nuestras acciones militares porque se muestra la dureza de la guerra.



Una situación militar se valora concretamente y es el presidente el que toma la última decisión.



Teníamos 150… https://t.co/nDakYVuA7F — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2025

Según Petro, la acción del EMC (Estado Mayor Central) en Cauca, es para reaccionar frente a su derrota, 35 de sus combatientes neutralizados, 35 fusiles, varias ametralladoras, varios de sus mandos.

También asegura que durante su gobierno 2.411 niños fueron rescatados de “las garras” de los grupos armados.