Defensoría del Pueblo confirma muerte de seis menores en bombardeo de Fuerzas Militares en Guaviare

La mañana de este sábado 15 de noviembre, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó la muerte de seis menores víctimas de reclutamiento forzado en la reciente operación, con bombardeo a gran escala, de las Fuerzas Militares contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el departamento del Guaviare.

También se recuperaron cuatro cuerpos que no se han identificado.

“Las Fuerzas Militares desarrollaron una operación en el Guaviare contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’, en la cual se confirmó el fallecimiento de seis niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de reclutamiento forzado, así como la recuperación de cuatro cuerpos aún sin identificar”, confirmó.

Para la Defensora, este hecho exige reiterar que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades.





La operación militar

Tuvo lugar el pasado 10 de noviembre, las Fuerzas Militares adelantaron un bombardeo de gran escala en zona rural del departamento del Guaviare, en una operación dirigida contra el frente liderado por alias Pescado. Y, resultó en la muerte de 19 personas, cuyos cuerpos fueron recuperados en el área de operaciones, ubicada en una zona selvática del sur del país.

”Ningún niño reclutado debería resultar afectado por operaciones militares”

La defensora Iris Marín advierte que el simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren menores que hayan perdido el estatus de civil y convertido en combatientes, no habilita la posibilidad de un ataque. Las Fuerzas Militares deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los NNA que, aun cuando hayan sido forzados a participar de las hostilidades, conservan una protección reforzada derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar estrictamente limitada, así como del interés superior de la niñez.