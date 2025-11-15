Medicina Legal confirma que son siete los menores muertos tras bombardeo de las FF.MM. en Guaviare

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Cortés, confirmó que son siete los menores de edad víctimas de reclutamiento forzado, cuatro de género femenino y tres de género masculino, que murieron en medio del bombardeo de las Fuerzas Militares contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en zona rural de Calamar, Guaviare.

El alto funcionario precisó que, en total, el instituto recibió 20 cuerpos el 12 de noviembre, tras los combates registrados en esa zona del sur del país.

“Con ocasión de las operaciones militares realizadas en la vereda Itilla, del municipio de Calamar, Guaviare, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses recibió 20 cuerpos el pasado 12 de noviembre en las sedes de Villavicencio, Departamento del Meta, y San José del Guaviare (…) 13 de los cuerpos corresponden a hombres y 7 a mujeres. A través de cotejos dactiloscópicos, 16 fueron identificados plenamente y 4 a través de carta dental”, señaló.

Le podría interesar: Defensoría del Pueblo confirma muerte de seis menores en bombardeo de Fuerzas Militares en Guaviare

Agregó: “producto de los análisis forenses realizados, se determinó que 7 de los cuerpos sin vida recibidos por el Instituto son de menores de edad, de género femenino 4 y de género masculino 3”.

El director, Ariel Cortés explicó que, los resultados de los estudios se entregarán a la Fiscalía General de la Nación, autoridad competente para avanzar en el proceso investigativo.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continúa las labores técnico-científicas para establecer la identidad de la totalidad de los restos mortales recibidos”, puntualizó.

Le podría interesar: “Van 13 bombardeos este año, sin embargo, esta es la última opción que tenemos”: MinDefensa

#ATENCIÓN | El director del Instituto de Medicina Legal, Ariel Cortés, confirmó que son siete los menores de edad, cuatro de genero femenino y tres de género masculino, que murieron en medio del bombardeo de las Fuerzas Militares contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en… pic.twitter.com/ff0MMcj5G5 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 15, 2025

El principio de humanidad debe prevalecer por encima de la guerra: Defensoría del Pueblo

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que este hecho exige reiterar que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades, y, que “ningún niño reclutado debería resultar afectado por operaciones militares”.

“El simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren menores que hayan perdido el estatus de civil y convertido en combatientes, no habilita la posibilidad de un ataque. Las Fuerzas Militares deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los NN que, aun cuando hayan sido forzados a participar de las hostilidades, conservan una protección reforzada derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar estrictamente limitada, así como del interés superior de la niñez”, expresó en un comunicado.

Otras noticias: Presidente Petro lamenta muerte de menores y justifica bombardeo en Guaviare