Riobús Karakalí inicia cobro de tiquetes desde HOY 15 de noviembre

Luego de dos años de recorridos sin costo, Transmetro anunció que, a partir de este 15 de noviembre, navegar en el Riobús Karakalí tendrá un valor de $15.000 por persona. El recaudo estará a cargo de Transmetro S.A.S., que utilizará su plataforma tecnológica para garantizar transacciones seguras y confiables.

La taquilla del Karakalí, ubicada en el Gran Malecón – sector Puerta de Oro, ya está habilitada para que los usuarios adquieran su tiquete con anticipación para las salidas del mismo día. Allí también podrán comprar la tarjeta Transmetro, recargarla y adquirir hasta seis tiquetes por persona. Los niños menores de dos años no pagarán.

Una nueva etapa: menos filas

Desde su puesta en marcha en diciembre de 2023, el Riobús Karakalí ha transportado a más de 73.000 pasajeros en recorridos gratuitos que han contribuido a reconectar a Barranquilla con el río Magdalena.

Con el inicio del cobro, la operación, a cargo de Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe, entra en una nueva etapa orientada a mejorar la experiencia de abordaje y evitar las extensas filas que solían presentarse en el muelle. Los usuarios podrán adquirir su tiquete en efectivo o a través de la tarjeta Transmetro, la misma que utilizan en el sistema de transporte masivo.

El Riobús mantiene su tradicional recorrido, que inicia y finaliza en el muelle de Puerta de Oro, y que permite disfrutar una vista única del skyline de Barranquilla, del Gran Malecón y del desarrollo urbano que acompaña el cauce del Magdalena.

¿Cuáles son los horarios del Riobús?

El servicio operará con los siguientes horarios:

Días hábiles:

2:00 p. m.

5:00 p. m.

Sábados, domingos y festivos:

11:00 a. m.

2:00 p. m.

5:00 p. m.

Si el lunes es festivo, el Riobús no opera el martes.

¿Cuáles son los horarios de la taquilla?

Días hábiles:

12:00 m. a 5:00 p. m.

Sábados, domingos y festivos:

9:00 a. m. a 11:30 a. m.

12:30 p. m. a 5:00 p. m.

En la taquilla también se ofrecerá venta y recarga de tarjetas Transmetro y la compra de pasajes para la Ruta Chévere, un recorrido urbano por atractivos icónicos de Barranquilla.

La información oficial sobre la operación del Riobús Karakalí está disponible en las redes del Gran Malecón: @granmaleconbaq.